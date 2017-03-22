В Северном море построят остров для выработки ветряной энергии

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22 марта 2017, 17:21
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Ветрогенераторы редко устанавливают в черте города из-за производимого ими шума. Европейские энергетические компании нашли решение — они планируют построить в Северном море искусственный остров, окруженный 7000 ветровых установок.
Датская компания Energinet совместно с немецким и голландским подразделениями TenneT рассмотрит возможность строительства искусственного энергетического острова в Северном море на песчаной отмели Доггер-Банка. Со временем остров станет частью большой морской энергосистемы по получению ветряной энергии. Система будет производить от 70 000 до 100 000 МВт, которые обеспечат электричеством жителей Голландии, Дании, Германии, Великобритании, Норвегии и Бельгии.
Искусственный остров в Северном море будет окружен 7000 ветрогенераторов, которые предоставят чистую энергетику 80 миллионам европейцев, сообщает The Next Web со ссылкой на датскую газету JydskeVestkysten. Площадь острова составит 6 кв. км, а на его территории будет оборудована взлетно-посадочная полоса и порт. На острове расположатся цеха для сборки ветрогенераторов, а также складские помещения и жилые дома для обслуживающего персонала. Это позволит сэкономить на логистике.
По предварительным расчетам, первая фаза строительства острова обойдется в 1,35 млрд евро. В эту сумму не входят расходы на возведение ветрогенераторов, порта, инфраструктуры и систем отведения электроэнергии в европейские страны. Несмотря на это, представители компаний утверждают, что строительство островной системы обойдется дешевле, чем установка ветрогенераторов на суше.
Источник: Хайтек.