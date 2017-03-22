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Отраслевые новости: В мире

В Северном море построят остров для выработки ветряной энергии

В Северном море построят остров для выработки ветряной энергии

22 марта 2017, 17:21
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

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Ветрогенераторы редко устанавливают в черте города из-за производимого ими шума. Европейские энергетические компании нашли решение — они планируют построить в Северном море искусственный остров, окруженный 7000 ветровых установок.

Датская компания Energinet совместно с немецким и голландским подразделениями TenneT рассмотрит возможность строительства искусственного энергетического острова в Северном море на песчаной отмели Доггер-Банка. Со временем остров станет частью большой морской энергосистемы по получению ветряной энергии. Система будет производить от 70 000 до 100 000 МВт, которые обеспечат электричеством жителей Голландии, Дании, Германии, Великобритании, Норвегии и Бельгии.

Искусственный остров в Северном море будет окружен 7000 ветрогенераторов, которые предоставят чистую энергетику 80 миллионам европейцев, сообщает The Next Web со ссылкой на датскую газету JydskeVestkysten. Площадь острова составит 6 кв. км, а на его территории будет оборудована взлетно-посадочная полоса и порт. На острове расположатся цеха для сборки ветрогенераторов, а также складские помещения и жилые дома для обслуживающего персонала. Это позволит сэкономить на логистике.

По предварительным расчетам, первая фаза строительства острова обойдется в 1,35 млрд евро. В эту сумму не входят расходы на возведение ветрогенераторов, порта, инфраструктуры и систем отведения электроэнергии в европейские страны. Несмотря на это, представители компаний утверждают, что строительство островной системы обойдется дешевле, чем установка ветрогенераторов на суше.

Источник: Хайтек.

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