В общественной приемной Дмитрия Медведева в Амурской области обсудили вопросы ОДН

На тематическом приеме региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Амурской области, директор филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» Виталий Стороженко рассказал об изменениях механизмов начисления и распределения общедомового потребления электроэнергии для жителей Приамурья.



Так, с января текущего года расход электроэнергии, предоставленной на содержание общедомового имущества, в определенных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2016г. № 1498 случаях должен включаться в состав платы за жилищные услуги, которая, в свою очередь, формируется управляющими организациями. При этом размер платы должен определяться исходя из норматива коммунальных услуг на общедомовые нужды, действующего на территории субъекта федерации.



Однако в ходе совещаний, проведенных при правительстве области с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, были выявлены риски для большей части жителей Амурской области, которые повлечет за собой новый порядок расчета ОДН. Так в местах, где величина фактического общедомового потребления ниже нормативной, расчеты по нормативу привели бы к увеличению ежемесячного размера платежа. По подсчетам ПАО «ДЭК» суммарно величина оплаты за электроэнергию для амурчан в этом случае за год выросла бы на 47 млн. киловатт-часов.



Поэтому решено было сохранить действующий механизм начисления, который предусмотрен заключенными договорами между ПАО «ДЭК» и исполнителями коммунальных услуг. Для граждан, величина потребления которых определяется по общедомовому счетчику и складывается фактически ниже нормативной - в квитанциях выставляется фактическое потребление, при превышении факта потребления над нормативным – выставляется норматив. Сверхнормативное потребление при этом оплачивает управляющая компания.



Амурчане активно воспользовались возможностью напрямую задать интересующие их вопросы директору Амурэнергосбыта и дать свои предложения, которые в том числе касались недавно внедренной мобильной версии «Личного кабинета клиента» в ПАО «ДЭК» и информации по расчетам в платежном документе.



Кроме этого, на встрече была поднята тема капитального ремонта многоквартирных домов. С амурчанами встретились представители министерства ЖКХ, социальной защиты населения, фонда капремонта и депутаты.