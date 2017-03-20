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Отраслевые новости: Энергетика

Амурский филиал ДРСК выявил крупного расхитителя электроэнергии

Амурский филиал ДРСК выявил крупного расхитителя электроэнергии

22 марта 2017, 16:47
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК

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Специалисты филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»  выявили крупного расхитителя электроэнергии в Благовещенском районе Амурской области. За безучетное потребление электроэнергии юридическому лицу предъявлен к оплате счет за три месяца потребления на 650 тысяч рублей.  Часть этой суммы уже оплачена.

Юридическое лицо пользовалось электричеством в обход счетчика, оплачивая в месяц  максимум   5000 кВт/ч за трехэтажное здание с электрическим отоплением, где ежедневно оказываются услуги клиентам.  Для проверки реальных объемов энергопотребления специалистами Амурских электрических сетей  был установлен контрольный прибор учета на границе балансовой принадлежности. Было выявлено, что расход электроэнергии  в 10-14 раз больше, чем показывает прибор учета на территории юрлица.

Совместно с правоохранительными органами в присутствии понятых произведено вскрытие трансформаторного пункта потребителя. На месте были выявлены сорванные пломбы на оборудовании и мошенническая схема учета электроэнергии. Материалы  по факту хищения в настоящее время  находятся в полиции.

Специалистами Амурских электрических сетей в ходе рейдов только за период  осенне-зимнего периода 2016/2017 годов выявлено хищений электроэнергии в объеме  почти семи миллионов  кВт/ч.   С потребителей электроэнергии, которые были пойманы на хищении, взыскано 12,5 миллионов  рублей.  Так по Благовещенскому, району  средний штраф на физическое лицо составил 51 тысячу рублей, на юридическое лицо -  310 тысяч рублей.

- Прятаться от энергетиков, не допускать специалистов для проверки приборов учета бессмысленно, - считает заместитель директора филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Игорь Чиченин. -  К примеру, действия одного из юридических лиц, направленные на  препятствование проверки учета электроэнергии, позволили энергетикам на законных основаниях предъявить к оплате расчётным способом штраф на полтора миллиона рублей. После этого ежемесячно декларируемые потребителем 5 тыс. кВт*ч. преобразовались в фактические 40 тыс. кВт/ч.

Компания: АО "ДРСК"

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