Амурский филиал ДРСК выявил крупного расхитителя электроэнергии

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
22 марта 2017, 16:47
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК
Специалисты филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» выявили крупного расхитителя электроэнергии в Благовещенском районе Амурской области. За безучетное потребление электроэнергии юридическому лицу предъявлен к оплате счет за три месяца потребления на 650 тысяч рублей. Часть этой суммы уже оплачена.
Юридическое лицо пользовалось электричеством в обход счетчика, оплачивая в месяц максимум 5000 кВт/ч за трехэтажное здание с электрическим отоплением, где ежедневно оказываются услуги клиентам. Для проверки реальных объемов энергопотребления специалистами Амурских электрических сетей был установлен контрольный прибор учета на границе балансовой принадлежности. Было выявлено, что расход электроэнергии в 10-14 раз больше, чем показывает прибор учета на территории юрлица.
Совместно с правоохранительными органами в присутствии понятых произведено вскрытие трансформаторного пункта потребителя. На месте были выявлены сорванные пломбы на оборудовании и мошенническая схема учета электроэнергии. Материалы по факту хищения в настоящее время находятся в полиции.
Специалистами Амурских электрических сетей в ходе рейдов только за период осенне-зимнего периода 2016/2017 годов выявлено хищений электроэнергии в объеме почти семи миллионов кВт/ч. С потребителей электроэнергии, которые были пойманы на хищении, взыскано 12,5 миллионов рублей. Так по Благовещенскому, району средний штраф на физическое лицо составил 51 тысячу рублей, на юридическое лицо - 310 тысяч рублей.
- Прятаться от энергетиков, не допускать специалистов для проверки приборов учета бессмысленно, - считает заместитель директора филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Игорь Чиченин. - К примеру, действия одного из юридических лиц, направленные на препятствование проверки учета электроэнергии, позволили энергетикам на законных основаниях предъявить к оплате расчётным способом штраф на полтора миллиона рублей. После этого ежемесячно декларируемые потребителем 5 тыс. кВт*ч. преобразовались в фактические 40 тыс. кВт/ч.