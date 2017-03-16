Филиал "Чувашэнерго" подключает к электроснабжению новый жилой микрорайон в Чебоксарах

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22 марта 2017, 11:20
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧУВАШЭНЕРГО
Филиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Чувашэнерго» приступил к подключению электроснабжения строящегося микрорайона по ул. Афанасьева в городе Чебоксары.
В новом микрорайоне, расположенном в Северо-западном районе Чебоксар, планируется возведение 3-х многоэтажных домов, предприятий обслуживания, торговли и детского сада на 110 мест. Качественную работу по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям на общую мощность 1 968 кВт выполняет филиал «Чувашэнерго». В рамках мероприятий по техприсоединению произведена реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ «Западная», замена трансформаторов тока, трансформаторов напряжения 6 кВ, осуществлена установка ДГР.
Технологическое присоединение новых потребителей является одним из приоритетных направлений деятельности филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго». Чувашские энергетики ставят перед собой задачу своевременно и качественно удовлетворять растущий объем таких заявок, тем самым способствуя повышению качества электроснабжения потребителей Чувашии.