47 будущих энергетиков проходят практику на объектах калмыцкого филиала МРСК Юга

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
23 марта 2017, 09:59
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛМЭНЕРГО
Студенты 3 и 4 курсов Элистинского политехнического колледжа проходят производственную и преддипломную практику в калмыцком филиале ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети»)». Будущим энергетикам созданы все условия для получения навыков практической деятельности на производстве.
47 студентов, обучающихся по специальности «Электрические станции, сети и системы», получают навыки работы в службе линий электропередачи, подстанций, изоляции и защиты, и в электротехнической службе управления ремонтов. По мнению будущих энергетиков, закрепление теоретических знаний на практике и под руководством опытных специалистов энергокомпании позволит качественно подготовиться к государственным экзаменам, получить незаменимый опыт.
Партнерское сотрудничество энергетической компании с учебным заведением осуществляется уже не первый год. Так, в течение последних трех лет обучение на базе калмыцкого филиала МРСК Юга прошли 124 студента политехнического колледжа. Многие из них стали частью большого и дружного коллектива энергокомпании.
Кроме того, в целях обеспечения качественной подготовки, подбора и развития персонала филиал взаимодействует с рядом других учебных заведений региона. Например, в этом году на базе предприятия также пройдут практику студенты экономического факультета Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова.