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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Экологическая безопасность – приоритет в работе "Рязаньэнерго"

Экологическая безопасность – приоритет в работе Рязаньэнерго

23 марта 2017, 09:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РЯЗАНЬЭНЕРГО

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Сотрудники филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжают реализацию мероприятий по защите окружающей среды.

Чтобы исключить риск загрязнения почвы нефтесодержащими продуктами, необходимыми для работы оборудования подстанций, энергетики закупают и при необходимости используют специальный экологический нейтрализатор.

Это нетоксичное химическое соединение в случае протечки или разлива трансформаторного масла позволяет быстро разложить его на простые компоненты. Они не наносят ущерба окружающей среде и являются негорючими, что снижается риск пожара на подстанциях. Нейтрализатор также безопасен для энергооборудования и не может явиться причиной его выхода из строя: не разрушает металл и резиновые уплотнения, не провоцирует коррозию.

Напомним, «Рязаньэнерго» ежегодно проводит комплекс специальных мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Природоохранная деятельность филиала соответствует требованиям международного стандарта ISO14001:2004, что было подтверждено в ходе надзорного аудита, проведенного в декабре 2016 года АО «Веритас Сертификейшн Русь» - ведущей организацией в области испытаний, инспекции и сертификации.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго"
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