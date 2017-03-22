Энергетики приступили к ремонту крупнейшей подстанции Армавира

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23 марта 2017, 17:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ
Специалисты филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (входит в группу «Россети») приступили к комплексному ремонту оборудования подстанции 110 кВ «Тепличная» в Армавире. От надежной работы подстанции зависит энергоснабжение более 14 тысяч жителей города и ряда социально значимых объектов.
Энергетики выполнят капитальный ремонт силового трансформатора, выключателей, другого подстанционного оборудования, проведут восстановление антикоррозийного покрытия электрооборудования и металлоконструкций.
Специалисты заменят устаревшие разрядники на более современное оборудование – ограничители перенапряжения, предназначенные для защиты от сверхвысоких напряжений в грозовой период. Будет проведена замена электромеханических устройств противоаварийной автоматики на новейшие микропроцессорные аналоги. Последние отличаются многофункциональностью, гораздо более компактны и удобнее в эксплуатации.
– Своевременное и качественное проведение ремонтных работ существенно продлевает жизненный цикл оборудования, повышает надежность работы энергетических объектов и электроснабжения потребителей, – говорит директор Армавирских электрических сетей Рустам Магдеев.
Всего в этом году в планах у энергетиков комплексно отремонтировать 11 высоковольтных подстанций классом напряжения 35-110 кВ на территории Армавирского энергорайона. Выполнение ремонтной программы позволяет минимизировать риск возникновения технологических нарушений, обеспечить бесперебойную работу энергооборудования.