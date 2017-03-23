Facebook и Nokia ускоряют трафик по подводным кабелям с помощью математики

Качество подводных волоконно-оптических линий имеет решающее значение для снижения помех в интернет-сетях, но для этого надо было бы менять тысячи километров подводных кабелей. Но Facebook и Nokia считают, что это совсем не обязательно. Их специалисты успешно протестировали технологию, которая позволяет увеличить пропускную способность таких линий в 2,5 раза выше заявленной.



Их подход основывается на методе вероятностного формирования констелляции, который опирается на «задаваемые» форматы модуляции, чтобы повысить производительность соединения до уровня физических возможностей. Во время испытаний на линии между Нью-Йорком и Ирландией протяженностью 3 тысячи 400 миль двум компаниям удалось добиться скорости 200 Гбит/с для волн коммерческого диапазона и даже 250 Гбит/с на экспериментальной линии связи.



Технология имеет еще большие перспективы. В Facebook и Nokia считают, что в конечном итоге можно будет увеличить скорость до 32 Тбит/с.



Вероятно, пройдёт какое-то время, прежде можно будет увидеть внедрение этой инновации, хотя тестовые запуски показывают, что это вполне реально. Повышение производительности волоконно-оптических линий может помочь операторам обеспечивать постоянно возрастающие требования к интернету без необходимости замены линий или добавления новых к уже существующим. К тому же, это позволит сделать подводный кабель более практичным за счёт снижения стоимости трафика — так как теперь можно будет подключить линии, которые ранее нельзя было использовать.

Источник: GearMix