Форум "Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг Данных. Вокруг IP. Вокруг IoT. ProAV " в Москве

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
23 марта 2017, 17:53
Рубрика: Новости компаний
Метки: ОСТЕК, OSTEC
16 марта в конференц-центре бизнес-отеля «АЗИМУТ Москва Олимпик» (Москва, Россия) прошел Международный Гранд Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг Данных. Вокруг IP. Вокруг IoT. ProAV» (BIT-2017). Это уникальное отраслевое мероприятие, отличающееся комплексным подходом, качеством информационного наполнения и неповторимой атмосферой, объединяет лучших представителей ИКТ-сообщества региона.
На Форуме прозвучало много интересных выступлений отраслевых экспертов:
Участники Форума смогли посетить выставку, на которой был представлен стенд ОСТЕК. На экспозиции нашей компании все желающие смогли ознакомиться с образцами продукции OSTEC, получить каталоги и квалифицированную консультацию по продукции.
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