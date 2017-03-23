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Форум "Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг Данных. Вокруг IP. Вокруг IoT. ProAV " в Москве

Форум Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг Данных. Вокруг IP. Вокруг IoT. ProAV в Москве

23 марта 2017, 17:53
Рубрика: Новости компаний
Метки: ОСТЕК, OSTEC

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104 просмотра

остек, OSTEC

остек, OSTEC

остек, OSTEC

остек, OSTEC

16 марта в конференц-центре бизнес-отеля «АЗИМУТ Москва Олимпик» (Москва, Россия) прошел Международный Гранд Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг Данных. Вокруг IP. Вокруг IoT. ProAV» (BIT-2017).  Это уникальное отраслевое мероприятие, отличающееся комплексным подходом, качеством информационного наполнения и неповторимой атмосферой, объединяет лучших представителей ИКТ-сообщества региона.

 На Форуме прозвучало много интересных выступлений отраслевых экспертов:

  •     преимущества облачных технологий для бизнеса
  •     роль и место облачных технологий в ИТ-стратегии
  •     перспективы использования публичных облаков для бизнеса
  •     повышение эффективности работы фирмы при помощи современных информационных технологий и решений
  •     использование универсальных средств коммуникаций (объединенные коммуникации, IP-телефония)
  •     проектирование инженерной инфраструктуры
  •     перспективные решения для кабельной инфраструктуры ЦОД и современных зданий

Участники Форума смогли посетить выставку, на которой был представлен стенд ОСТЕК.  На экспозиции нашей компании все желающие смогли ознакомиться с образцами продукции OSTEC, получить каталоги и квалифицированную консультацию по продукции.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ОСТЕК
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