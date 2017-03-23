Форум "Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг Данных. Вокруг IP. Вокруг IoT. ProAV " в Москве

16 марта в конференц-центре бизнес-отеля «АЗИМУТ Москва Олимпик» (Москва, Россия) прошел Международный Гранд Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг Данных. Вокруг IP. Вокруг IoT. ProAV» (BIT-2017). Это уникальное отраслевое мероприятие, отличающееся комплексным подходом, качеством информационного наполнения и неповторимой атмосферой, объединяет лучших представителей ИКТ-сообщества региона.



На Форуме прозвучало много интересных выступлений отраслевых экспертов:

преимущества облачных технологий для бизнеса

роль и место облачных технологий в ИТ-стратегии

перспективы использования публичных облаков для бизнеса

повышение эффективности работы фирмы при помощи современных информационных технологий и решений

использование универсальных средств коммуникаций (объединенные коммуникации, IP-телефония)

проектирование инженерной инфраструктуры

перспективные решения для кабельной инфраструктуры ЦОД и современных зданий

Участники Форума смогли посетить выставку, на которой был представлен стенд ОСТЕК. На экспозиции нашей компании все желающие смогли ознакомиться с образцами продукции OSTEC, получить каталоги и квалифицированную консультацию по продукции.