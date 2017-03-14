 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

Генеральный директор ОАО "Сетевая компания" Ильшат Фардиев принял участие в открытии Центра прикладных компетенций Казанского Энергоуниверситета

Генеральный директор ОАО Сетевая компания Ильшат Фардиев принял участие в открытии Центра прикладных компетенций Казанского Энергоуниверситета

23 марта 2017, 16:34
Рубрика: Энергетика
Метки: СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

Обсудить на форуме

163 просмотра

 Посещение Центра прикладных компетенций «Электроскиллс» состоялось в рамках визита делегации компании «Schneider electric», благодаря поддержке которой и создан  обучающий центр.

В открытии центра для будущих электромонтеров и электромонтажников приняли участие Президент «Schneider electric» в России и странах CНГ Йохан Вандерплаетсе и генеральный директор "Сетевой компании" Ильшат Фардиев.

Гости ознакомились с оснащением новой учебной площадки Центра, пообщались со студентами, которые уже приступили к занятиям. В ходе посещения была перерезана символическая ленточка, сообщает пресс-служба КГЭУ.

Напомним, Центр предназначен для подготовки участников для конкурса «World Skills» в компетенции «Электромонтажные работы»,  обучения студентов университета рабочей профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Компании «Shneider Electric»  предоставила установочные изделия; аппараты защиты, управления, учета и автоматизации,  кабеленесущие системы.

Компания: ОАО "Сетевая компания"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!