Генеральный директор ОАО "Сетевая компания" Ильшат Фардиев принял участие в открытии Центра прикладных компетенций Казанского Энергоуниверситета

СЕГОДНЯ открывается Cabex 2017
23 марта 2017, 16:34
Рубрика: Энергетика
Метки: СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
Посещение Центра прикладных компетенций «Электроскиллс» состоялось в рамках визита делегации компании «Schneider electric», благодаря поддержке которой и создан обучающий центр.
В открытии центра для будущих электромонтеров и электромонтажников приняли участие Президент «Schneider electric» в России и странах CНГ Йохан Вандерплаетсе и генеральный директор "Сетевой компании" Ильшат Фардиев.
Гости ознакомились с оснащением новой учебной площадки Центра, пообщались со студентами, которые уже приступили к занятиям. В ходе посещения была перерезана символическая ленточка, сообщает пресс-служба КГЭУ.
Напомним, Центр предназначен для подготовки участников для конкурса «World Skills» в компетенции «Электромонтажные работы», обучения студентов университета рабочей профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Компании «Shneider Electric» предоставила установочные изделия; аппараты защиты, управления, учета и автоматизации, кабеленесущие системы.