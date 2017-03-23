Инноваторы МРСК Центра и Приволжья готовятся к "Энергопрорыву"

СЕГОДНЯ открывается Cabex 2017
23 марта 2017, 17:17
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ, ЭНЕРГОПРОРЫВ-2017
Специалисты ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (входит в группу компаний ПАО «Россети») примут участие в конкурсе наукоёмких инновационных проектов и разработок «Энергопрорыв-2017», который проводится ПАО «Россети» в партнерстве с кластером энергоэффективных технологий Фонда «Сколково».
Два года подряд сотрудники ПАО «МРСК Центра и Приволжья» входят в число победителей федерального конкурса инновационных проектов. В 2015 году проект филиала «Удмуртэнерго» - «Создание центра мониторинга и управления процессом формирования полезного отпуска электроэнергии в режиме реального времени» - был признан лучшим корпоративным проектом ПАО «Россети». В минувшем году аналогичную высокую оценку жюри получила «Автоматизированная система учета результатов тепловизионного обследования электрооборудования» филиала «Тулэнерго».
В этом году организаторами заявлено четыре основных номинации – «трека», - в рамках которых будут оцениваться проекты участников. Первый - «Улучшающие технологии», призванные повысить энергоэффективность сетевого комплекса. Второй и третий треки объединены общим направлением «Технологии прорыва» в области построения сетей нового поколения. И, наконец, трек «Будущие энергетики», направленный на поиск новых идей среди талантливых и одаренных школьников, а также студентов младших курсов.
Прием заявок на участие завершится 1 июля 2017 года, итоги конкурса будут подведены до 30 октября 2017 года в рамках форума RUGRIDS-ELECTRO. Подробно ознакомиться с тематиками и правилами конкурса «Энергопрорыв» можно на портале gridology.ru.