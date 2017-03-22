Минпромторг России подготовил каталог высокотехнологичной продукции для нужд Арктики

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23 марта 2017, 15:02
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ, АРКТИКА
Иллюстрированные каталоги высокотехнологичной промышленной продукции и услуг для нужд Арктической зоны Российской Федерации охватывают свыше 650 предприятий из 77 регионов всех федеральных округов страны и содержат 8 разделов по видам деятельности.
В сборниках представлен обзор высокотехнологичной промышленной продукции и услуг для нужд Арктической зоны с учетом различных климатических зон и предъявляемых условий эксплуатации. Каталоги охватывают такие разделы, как транспортные средства, строительная, дорожная и спецтехника, энергетическое и электротехническое оборудование, средства связи. Кроме того, здесь представлены проекты в области систем и аппаратуры контроля, управления, испытаний и диагностики, оборудование для добывающей промышленности, специальные конструкции и материалы, иная сопутствующая продукция и услуги (спецодежда, вспомогательные сооружения и пр.).
Базовый вариант электронных каталогов в объеме около 450 страниц содержит информацию о более чем 650 предприятиях, способных производить широкую линейку высокотехнологичной продукции для нужд Арктической зоны. К примеру, в сфере энергетического и электротехнического оборудования представлены 147 проектов от предприятий из всех федеральных округов страны. Наибольшее число предложений поступило от компаний из Уральского (192), Центрального (175) и Приволжского федерального округов (106).
«В рамках реализации политики импортозамещения Минпромторгом России планируется продолжение работ по созданию отечественного оборудования и техники по радиоэлектронике, автомобиле- и машиностроению, судостроению и нефтегазовой промышленности. Вместе с представленными каталогами это будет способствовать содействию в реализации важнейших инвестиционных и инфраструктурных проектов, а также развитии опорных зон в Арктике», – подчеркнул директор Департамента региональной промышленной политики Алексей Беспрозванных.
«Каталог продукции для Арктики станет главным нашим презентационным проектом на грядущем Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога» 29-30 марта в Архангельске. Кроме того, мы планируем включить соответствующий блок в Государственную информационную систему промышленности (ГИСП), организовав своего рода B2B-платформу для отечественных поставщиков и заказчиков», – отметил замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков.