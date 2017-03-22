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Отраслевые новости: Энергетика

"Мособлэнерго" установило 4 тысячи приборов учета электроэнергии

Мособлэнерго установило 4 тысячи приборов учета электроэнергии

23 марта 2017, 09:32
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО

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В течение 2016 года АО «Мособлэнерго» установило и ввело в эксплуатацию на территории Московской области 4 тысячи индивидуальных и общедомовых приборов учета электроэнергии, включая системы АИИС КУЭ. Приборы позволяют собирать данные о потребленной электроэнергии в автоматическом режиме, их использование оказывает положительный эффект на увеличение полезного отпуска в сети.

В планах компании на 2017 год установка еще 5 тысяч приборов учета. Также организована работа по проведению конкурсных процедур по заключению энергосервисных контрактов, предусматривающих установку порядка 7 200 приборов.

Работа по созданию автоматизированной системы учета электроэнергии является одной из первоочередных задач, стоящих перед специалистами АО «Мособлэнерго».

Развитие программы по установке приборов учета в АО «Мособлэнерго» нацелено на снижение уровня коммерческих потерь при передаче электроэнергии, выявление неучтенного энергопотребления и повышение энергетической эффективности.  

Компания: АО "Мособлэнерго"
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