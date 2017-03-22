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Отраслевые новости: Энергетика

На Чебоксарской ГЭС "РусГидро" завершилась масштабная реконструкция гидроагрегата № 5

На Чебоксарской ГЭС РусГидро завершилась масштабная реконструкция гидроагрегата № 5

23 марта 2017, 15:12
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО

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После масштабной реконструкции на Чебоксарской ГЭС ввели в работу гидроагрегат № 5. В рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ) «РусГидро» на турбине восстановили поворотно-лопастной режим и заменили статор гидрогенератора.

После модернизации на заводе-изготовителе ПАО «Силовые машины» лопасти гидротурбины могут менять угол в зависимости от расхода и напора воды, что повышает эффективность работы гидроагрегата.В настоящее время в оптимальный поворотно-лопастной режим переведены уже 11 из 18 турбин Чебоксарской ГЭС. Все они имеют экологически безопасную конструкцию с безмасляными втулками рабочих колес. Благодаря этому исключается возможность попадания масла в воду.

Гидроагрегат № 5 стал четвертой по счету машиной, где не только реконструировали рабочее колесо гидротурбины, но и установили новый статор генератора производства «Силовых машин». Еще три, на гидроагрегатах №№ 2, 10 и 13, заменили в 2014-2016 гг. В перспективе подобные работы планируется выполнить на всех гидроагрегатах станции. Новые статоры имеют улучшенные эксплуатационные характеристики за счет практически идеальной геометрии формы статора. Монтаж нового статора, а также сборку реконструированной турбины выполнили специалисты дочерней компании «РусГидро» - АО «Гидроремонт-ВКК».

Модернизация оборудования Чебоксарской ГЭС продолжается: на монтажной площадке станции завершается сборка реконструированного рабочего колеса гидроагрегата № 17. На этой же станционной машине монтируют новый статор. В 2017 году начнется аналогичная реконструкция еще двух гидроагрегатов - № 14 и № 3.

Комплексная модернизация направлена на повышение безопасности и надежности работы оборудования гидростанции, сокращение ремонтных и эксплуатационных затрат. Годовой график реконструкции согласован с Системным оператором Единой энергосистемы и не ограничивает объем электроснабжения потребителей.

Компания: ПАО "РусГидро"

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