На Чебоксарской ГЭС "РусГидро" завершилась масштабная реконструкция гидроагрегата № 5

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23 марта 2017, 15:12
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО
После масштабной реконструкции на Чебоксарской ГЭС ввели в работу гидроагрегат № 5. В рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ) «РусГидро» на турбине восстановили поворотно-лопастной режим и заменили статор гидрогенератора.
После модернизации на заводе-изготовителе ПАО «Силовые машины» лопасти гидротурбины могут менять угол в зависимости от расхода и напора воды, что повышает эффективность работы гидроагрегата.В настоящее время в оптимальный поворотно-лопастной режим переведены уже 11 из 18 турбин Чебоксарской ГЭС. Все они имеют экологически безопасную конструкцию с безмасляными втулками рабочих колес. Благодаря этому исключается возможность попадания масла в воду.
Гидроагрегат № 5 стал четвертой по счету машиной, где не только реконструировали рабочее колесо гидротурбины, но и установили новый статор генератора производства «Силовых машин». Еще три, на гидроагрегатах №№ 2, 10 и 13, заменили в 2014-2016 гг. В перспективе подобные работы планируется выполнить на всех гидроагрегатах станции. Новые статоры имеют улучшенные эксплуатационные характеристики за счет практически идеальной геометрии формы статора. Монтаж нового статора, а также сборку реконструированной турбины выполнили специалисты дочерней компании «РусГидро» - АО «Гидроремонт-ВКК».
Модернизация оборудования Чебоксарской ГЭС продолжается: на монтажной площадке станции завершается сборка реконструированного рабочего колеса гидроагрегата № 17. На этой же станционной машине монтируют новый статор. В 2017 году начнется аналогичная реконструкция еще двух гидроагрегатов - № 14 и № 3.
Комплексная модернизация направлена на повышение безопасности и надежности работы оборудования гидростанции, сокращение ремонтных и эксплуатационных затрат. Годовой график реконструкции согласован с Системным оператором Единой энергосистемы и не ограничивает объем электроснабжения потребителей.