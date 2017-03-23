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На "ЭЛЕКТРО" расскажут всё о трансформаторных подстанциях и электрощитовом оборудовании

На ЭЛЕКТРО расскажут всё о трансформаторных подстанциях и электрощитовом оборудовании

23 марта 2017, 09:49
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ЭЛЕКТРО-2017, ЭЛЕКТРА

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Москва, 23 марта 2017 г. – Российский производитель представит на выставке «Электро» продукцию нового бренда «Завод ООО «Электра» - это комплектные трансформаторные подстанции собственного производства и траверсы ЛЭП для внешних сетей электроснабжения и электрощитовую продукцию для внутренних сетей электроснабжения.

Комплектные трансформаторные подстанции типа КТПН, ВРУ, ПР, траверсы ЛЭП изготавливаются в соответствии с требованиями Технического регламента и ГОСТ. При изготовлении подстанций используются отечественные и зарубежные материалы и комплектующие; в производстве используются фарфоровые изоляторы, главная заземляющая шина изготовлена из меди. Корпус может быть выполнен как из стали с порошковым покрытием, так и из оцинкованного либо нержавеющего листа по выбору заказчика. Сборка электрических схем – в соответствии с опросным листом заказчика. На все оборудование предоставляется 5-летняя гарантия.

Кроме того, специалисты завода ООО «Электра» расскажут посетителям подробно о траверсах и металлоконструкциях ЛЭП 10-35 кВ собственного производства, проконсультируют по вопросам элеткромонтажа, пусконаладочных работ, сервисном и техническом обслуживании.

Организатор 26-й международной выставки «ЭЛЕКТРО. Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений» - АО «Экспоцентр» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Выставка пройдет с 17 по 20 апреля 2017 г. в ЦВК «Экспоцентр».

Компания: ООО "Электра"
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