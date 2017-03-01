На Новолипецком металлургическом комбинате начат монтаж турбины производства Уральского турбинного завода

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23 марта 2017, 16:42
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОТЕК, УТЗ
На ТЭЦ Новолипецкого металлургического комбината начат монтаж турбины ПТ-60, изготовленной АО «Уральский турбинный завод» (холдинг «РОТЕК»). В настоящее время идет монтаж оборудования на всех отметках обслуживания паротурбинной установки. Первый пуск на комплексное опробование назначен на 25 октября 2017г., ввести энергоблок в строй планируется до конца этого года.
Новый энергоблок, для которого УТЗ поставляет турбину ПТ-60-8,9-1,9 в комплекте с генератором, строится на месте выработавшего свой ресурс агрегата мощностью 50 МВт. Энергоблок будет производить промышленный пар, электрическую и тепловую энергию для нужд металлургического комбината. Реализация проекта позволит увеличить мощность станции на 10 МВт и обеспечит надежность работы оборудования.
Турбина ПТ-60 создана на базе серийных решений в двух цилиндрах, но имеет оригинальное конструкторское решение. При относительно небольшой электрической мощности в 60 МВт турбина будет обеспечивать два отбора - 250 т/ч пара на производство и 150 т/ч в теплофикационный отбор.