Приглашаем на заседание проблемной рабочей группы (ПРГ-2) РНК СИГРЭ "Кибербезопасность РЗА и систем управления современных объектов электроэнергетики"

Заседание ПРГ-2 D2/В5 состоится 30 марта 2017 года (четверг) в 10:00 в Инженерном доме АО «РТСофт» по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 51.

На заседании рабочей группы будут представлены доклады, подготовленные к международной конференции РЗА-2017. Планируется провести их обсуждение и получить «обратную связь» для корректировки позиции.

Доклады лягут в основу итогового документа работы группы.

Зарегистрироваться на мероприятие можно, прислав заявку в свободной форме (с указанием Ф.И.О., названия компании, должности, телефона и e-mail) по электронной почте d2_rus.cigre.ru@rtsoft.ru до конца дня 29 марта 2017 года.