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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Приглашаем на заседание проблемной рабочей группы (ПРГ-2) РНК СИГРЭ "Кибербезопасность РЗА и систем управления современных объектов электроэнергетики"

Приглашаем на заседание проблемной рабочей группы (ПРГ-2) РНК СИГРЭ Кибербезопасность РЗА и систем управления современных объектов электроэнергетики

23 марта 2017, 15:20
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

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Заседание ПРГ-2 D2/В5 состоится 30 марта 2017 года (четверг) в 10:00 в Инженерном доме АО «РТСофт» по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 51.

На заседании рабочей группы будут представлены доклады, подготовленные к международной конференции РЗА-2017. Планируется провести их обсуждение и получить «обратную связь» для корректировки позиции.

Доклады лягут в основу итогового документа работы группы.

Зарегистрироваться на мероприятие можно, прислав заявку в свободной форме (с указанием Ф.И.О., названия компании, должности, телефона и e-mail) по электронной почте d2_rus.cigre.ru@rtsoft.ru до конца дня 29 марта 2017 года.

Компания: РНК СИГРЭ
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