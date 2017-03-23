Проект присоединения Куршской косы к региональной энергосистеме прошел экологическую экспертизу

СЕГОДНЯ открывается Cabex 2017
23 марта 2017, 15:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЯНТАРЬЭНЕРГО
Технические решения, направленные на минимальное воздействие на окружающую среду и сохранение уникальной природы национального парка, согласованы. 21 марта 2017 года получено положительное заключение экологической экспертизы по проекту энергоснабжения поселков Куршской косы, который реализует «Янтарьэнерго».
Напомним, одна из проблем этой территории - обеспечение энергоснабжения полутора тысяч потребителей поселков Рыбачий и Морское от сетей энергосистемы Литовской Республики. В рамках Программы реконструкции развития сетей области, принятой на федеральном и региональном уровнях, до 2018 года планируется обеспечить электрическую связь населенных пунктов с энергосистемой Калининградской области.
Энергетики приступили к реализации своего проекта: начались подготовительные работы на высоковольтной подстанции в Зеленоградске, также будет проведена реконструкция распределительного пункта в пос. Лесное.
«В ближайшее время ожидается получение заключения государственной экспертизы и начало работ. Основные строительно-монтажные работы завершим в 2017 году», - рассказал Игорь Маковский ранее в рамках штаба по реализации мероприятий Программы.
Впереди – строительство линии электропередачи протяженностью более 60 км. Линия будет проложена под велодорожкой. «Это один из самых экологичных вариантов. В будущем, когда будет открыто финансирование под велодорожку, наша кабельная линия не будет меняться. По сути, мы сегодня делаем трассировку под двойное назначение», – комментирует генеральный директор сетевой компании.
Реконструкция сетей и обеспечение их независимости от системы соседней республики положительно скажется на качестве и надежности энергоснабжения территорий нацпарка. Также появится возможность технологического присоединения новых потребителей и увеличение мощности существующих.