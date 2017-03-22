"Росэлектроника" модернизирует электротехническое производство

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23 марта 2017, 15:57
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСЭЛЕКТРОНИКА
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех направит на модернизацию крупнейшего производителя электровакуумного коммутационного оборудования – саратовского НПП «Контакт» – 1,8 млрд руб. Такой объем инвестиций предусмотрен в рамках одной из федеральных целевых программ и рассчитан на 2016-2019 годы.
Планируется, что в общем объеме инвестиций 1,62 млрд руб. составят средства федерального бюджета, 0,18 млрд руб. – собственные средства предприятия. В 2016 году НПП «Контакт» уже направило на реализацию программных мероприятий 30 млн руб. Предполагается, что в следующие три года предприятие будет вкладывать в техперевооружение по 50 млн руб. При этом федеральное финансирование начнется в текущем году (1,08 млрд руб.) и завершится в 2018-м (540 млн руб.).
Проект модернизации производственных мощностей был разработан саратовским НПП «Алмаз», которое является головной организацией интегрированной структуры холдинга «Росэлектроника» по производству СВЧ-техники в регионах Поволжья. В настоящее время проект утвержден Минпромторгом РФ и проходит государственную экспертизу.
Проект предусматривает оснащение производства современным высокоточным оборудованием и создание испытательного комплекса. В частности, планируется закупить токарные и фрезерные станки с числовым программным управлением, а также специальные обрабатывающие центры, в том числе импортные. Кроме того, предполагается установить вакуумные и водородные печи, откачные посты, установки лазерной сварки. Планируется заменить оборудование азотно-кислородной станции, компрессорной станции, системы оборотного водоснабжения и обеспечения деионизированной водой. Для оснащения испытательного оборудования предусмотрена закупка широкого ассортимента измерительных приборов и устройств.
Кроме того, в рамках программы техперевооружения планируется повысить энергоэффективность производства. Так, предусмотрены установка новой модульной котельной, а также замена освещения на светодиодное.
Проект включает программу оптимального использования производственных площадей. Размещение оборудования на ряде участков предполагается уплотнить для сокращения площадей, категорированных по вакуумной гигиене, и расположения на них производства гражданской электротехнической продукции.
НПП «Контакт» является крупнейшим разработчиком вакуумного коммутационного оборудования, в том числе для силовых подстанций энергосистемы России.