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Пресс-релизы

"Ростелеком" продолжает модернизировать сеть в Калуге

Ростелеком продолжает модернизировать сеть в Калуге

23 марта 2017, 14:35
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС

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Калужский филиал «Ростелекома» произвел замену оборудования четырех цифровых автоматических телефонных станций (АТС) в Калуге на новое, позволяющее повысить качество услуги и количество сервисов, предоставляемых жителям четырех микрорайонов областного центра – Анненки, Правый берег, Байконур и Ольговка. Ведется работа по замене оборудования АТС в микрорайоне Северный. АТС, на которых заменено оборудование, в совокупности обслуживают более 10800 телефонных номеров.

Абоненты обновленных АТС теперь могут пользоваться дополнительными видами обслуживания, позволяющими повысить функциональность домашнего телефона: автоматический определитель номера, возможность набора номера в тональном режиме, различные виды переадресаций, организация конференцсвязи, сокращенный набор номера, вторая линия, «белый» и «черный» списки, будильник, повтор последнего номера, автодозвон и т.д.

Домашний телефон по-прежнему является востребованным средством связи. Его отличает надежность, устойчивость, безопасность и высокое качество голосового соединения.

Замена оборудования на более современное увеличивает спектр и объем предоставляемых населению телекоммуникационных услуг. После проведенных мероприятий все возможные функциональные опции домашнего телефона могут использовать жители всего областного центра. Уровень цифровизации телефонных станций в Калуге составляет сегодня 86%, в целом по Калужской области он достигает 87%. С каждым годом показатели увеличиваются. Благодаря постоянно проводимому техническому совершенствованию и цифровизации сетей связи «Ростелеком» стабильно увеличивает базу пользователей Домашнего интернета и Цифрового интерактивного телевидения в регионе, успешно реализовывает важные стратегические проекты и постоянно повышает уровень сервиса.

Компания: ПАО "Ростелеком"
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