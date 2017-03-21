С заботой о будущем

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
23 марта 2017, 14:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СИБИРИ
Торжественное открытие учебной лаборатории энергетического факультета состоялось в Алтайском государственном техническом университете имени И. И. Ползунова. Оборудование на сумму более трех миллионов рублей вуз получил от филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в состав ПАО «Россети») – «Алтайэнерго».
Руководство крупнейшей электросетевой компании региона содействует главному техническому вузу и своему давнему партнеру в создании и обустройстве специальной учебной лаборатории, чтобы повысить качество практической подготовки будущих энергетиков. Оснащение новым оборудованием базовой кафедры и использование его в учебном процессе позволят проводить оценку показателей качества электрической энергии, испытания электротехнических материалов, исследования режимов работы электрических сетей, измерения показателей тока, мощности, напряжения, температурных режимов и других параметров. Есть здесь даже стенд, где можно смоделировать способы хищения электроэнергии. Это для того, чтобы будущие специалисты знали обо всех ухищрениях и смогли оперативно и безошибочно определять факты несанкционированного вмешательства в работу энергосистемы.
Сотрудничество с энергетическим факультетом укрепляется и приобретает новые формы и направления, – говорит Николай Пантелеев, директор филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго». – Ежегодно студенты проходят учебную, производственную практику в структурных подразделениях компании. Для преподавателей энергетического факультета организованы стажировки. Специалисты Алтайэнерго принимают участие в научно-технических конференциях вуза. Четыре года подряд в летнее время в наших подразделениях трудится студенческий энергоотряд, популярность которого растет среди студентов каждый год. Еще один важный совместный проект – участие сотрудников компании в учебном процессе ВУЗа в качестве преподавателей-совместителей.
По словам Андрея Максименко, исполняющего обязанности ректора АлтГТУ, такое партнерство является образцовым. А главное, оно имеет отличные практические результаты. Высокую оценку руководитель вуза дал новому совместному направлению: с началом весеннего семестра 2017 года обучение студентов энергетического факультета будет проходить на производственных площадках Алтайэнерго. Среди них - химическая лаборатория, учебно-тренировочный полигон, учебный класс. Андрей Алексеевич предложил рассмотреть возможность внедрения подобной практики и на других факультетах, взяв за образец пилотный проект Алтайэнерго и энергофака.