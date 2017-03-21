Сотрудники филиала "Мордовэнерго" ведут борьбу с недобросовестными потребителями

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23 марта 2017, 16:52
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОРДОВЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
За первые 2 месяца текущего года энергетиками филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Мордовэнерго» выявлено 62 факта безучетного потребления электроэнергии в бытовом секторе и 18 случаев хищений электроэнергии юридическими лицами. Суммарный объем неучтенного потребления составил 205 тыс. кВт/ч.
Среди выявленных фактов хищений, пальму первенства занимает нарушение, выражающееся в подключении к электросети «в обход» приборов учета. Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года таких фактов становится меньше. В то же время выявляется все больше случаев применения новых способов хищения с использованием мощных магнитов и внедренных в приборы учета, электронных устройств.
Энергетики констатируют, что данная проблема является общесистемной и без ужесточения законодательства в сфере распространения промышленных магнитов и изменения стандартов для производимых приборов учета, меры, предпринимаемые сетевыми компаниями, будут иметь низкую эффективность. С целью уменьшения незаконного распространения специальных технических устройств, филиал «Мордовэнерго» инициировал блокировку 15-ти сайтов, описывающих методы хищения электроэнергии и предлагающих приборы учета с встроенными устройствами дистанционного отключения. В законодательстве также произошли изменения, которые значительно усложняют энерговорам осуществлять хищение электроэнергии.
Так, с 1 января текущего года в «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» введены требования по защите приборов учета от несанкционированного вмешательства индикаторами антимагнитных пломб. И теперь уже на законодательном уровне закреплено право энергоснабжающей компании оформлять акт о неучтенном потреблении, в случае повреждения индикатора антимагнитной пломбы.
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