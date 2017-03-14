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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты Тамбовэнерго провели урок электробезопасности в православной гимназии

Специалисты Тамбовэнерго провели урок электробезопасности в православной гимназии

23 марта 2017, 09:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТАМБОВЭНЕРГО

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Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» продолжают  работу по профилактике детского электротравматизма. Одним из наиболее эффективных ее направлений являются уроки электробезопасности, которые энергетики проводят в учебных заведениях региона.   Очередное такое занятие  прошло в Тамбовской православной гимназии имени Святителя Питирима.  Его участниками стали  60 учеников начальных классов.

Урок проводили инженеры по охране труда Тамбовэнерго. Они рассказали ребятам о том, как правильно себя вести вблизи сетевых объектов, познакомили их с  основными правилами реанимационных мероприятий при поражении электрическим током. Особый интерес юной аудитории вызвал учебный тренажер «Гоша», на котором энергетики отрабатывают навыки оказания первой помощи пострадавшему. После  краткого инструктажа каждый желающий  получил возможность сделать «Гоше» искусственное дыхание и провести массаж сердца.

Также в ходе занятия  ребята изучали знаки, предупреждающие об опасности поражения электрическим током, тренировались правильно выходить из зоны шагового напряжения, отвечали на вопросы занимательной викторины.

По окончании урока работники Тамбовэнерго вручили всем его участникам экземпляры изданной при поддержке  МРСК Центра книги-брошюры  «Сказки про электричество», а также памятки с правилами электробезопасности, которые помогут им лучше усвоить полученные знания.

Уроки электробезопасности  являются частью большой информационной кампании,  проводимой Тамбовэнерго  в рамках принятой в МРСК Центра «Программы по профилактике электротравматизма». Энергетики проводят их в течение учебного года в школах, а летом - в детских лагерях города и области. 

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"
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