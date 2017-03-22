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Отраслевые новости: Энергетика

Свердловскую ТЭЦ с рабочим визитом посетил Глава администрации Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга Вячеслав Трапезников

Свердловскую ТЭЦ с рабочим визитом посетил Глава администрации Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга Вячеслав Трапезников

23 марта 2017, 14:45
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Глава администрации Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников посетил с рабочим визитом Свердловскую ТЭЦ, где ознакомился с положением дел, встретился с руководством и сотрудниками предприятия.

Технический директор Свердловской ТЭЦ Юрий Багаев ознакомил гостей с оборудованием котлотурбинного цеха, работой специалистов на главном щите управления, где осуществляется регулировка оборудования станции и связь с «внешним миром», музеем станции.

В ходе визита Вячеслав Трапезников отметил, что, несмотря на то, что на ТЭЦ есть технологии тридцатых годов, есть технологии совершенно современные - эти технологии успешно кооперируются, и тот персонал, который здесь работает, умеет эффективно соединять опыт восьмидесятилетней давности и опыт современнейшей энергетики.

Свердловской ТЭЦ в этом году исполнилось 85 лет. Все эти годы на станции совершенствуется оборудование, вводятся в эксплуатацию новые агрегаты и постоянно идет работа над автоматизацией производственного процесса. Ее коллектив обеспечивает теплом и горячей водой жителей Уралмаша и Эльмаша. Сотрудники ТЭЦ гордятся, что несмотря на почтенный возраст станции, свой юбилейный отопительный сезон они отработали без аварий. И это дополнительный стимул развиваться дальше, расти, наращивать мощности. Сотрудники Свердловской ТЭЦ регулярно участвуют и занимают призовые места в конкурсах профмастерства, это говорит о высоком профессионализме коллектива. А значит, он способен обеспечивать надежное и бесперебойное энергоснабжение Екатеринбурга.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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