Свердловскую ТЭЦ с рабочим визитом посетил Глава администрации Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга Вячеслав Трапезников

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
23 марта 2017, 14:45
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
Глава администрации Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников посетил с рабочим визитом Свердловскую ТЭЦ, где ознакомился с положением дел, встретился с руководством и сотрудниками предприятия.
Технический директор Свердловской ТЭЦ Юрий Багаев ознакомил гостей с оборудованием котлотурбинного цеха, работой специалистов на главном щите управления, где осуществляется регулировка оборудования станции и связь с «внешним миром», музеем станции.
В ходе визита Вячеслав Трапезников отметил, что, несмотря на то, что на ТЭЦ есть технологии тридцатых годов, есть технологии совершенно современные - эти технологии успешно кооперируются, и тот персонал, который здесь работает, умеет эффективно соединять опыт восьмидесятилетней давности и опыт современнейшей энергетики.
Свердловской ТЭЦ в этом году исполнилось 85 лет. Все эти годы на станции совершенствуется оборудование, вводятся в эксплуатацию новые агрегаты и постоянно идет работа над автоматизацией производственного процесса. Ее коллектив обеспечивает теплом и горячей водой жителей Уралмаша и Эльмаша. Сотрудники ТЭЦ гордятся, что несмотря на почтенный возраст станции, свой юбилейный отопительный сезон они отработали без аварий. И это дополнительный стимул развиваться дальше, расти, наращивать мощности. Сотрудники Свердловской ТЭЦ регулярно участвуют и занимают призовые места в конкурсах профмастерства, это говорит о высоком профессионализме коллектива. А значит, он способен обеспечивать надежное и бесперебойное энергоснабжение Екатеринбурга.