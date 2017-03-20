В "Год экологии" филиал "Удмуртэнерго" направит на реализацию природоохранных мероприятий более 4 миллионов рублей

В 2017 году филиал «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжит реализацию «Программы экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов», направленную на минимизацию негативного воздействие производственной деятельности компании на окружающую среду.



Дважды в год в филиале проводятся внутренние экологические аудиты на соответствие требованиям действующего природоохранного законодательства и санитарно-гигиенических норм.



Для того чтобы исключить гибель птиц и уменьшить зону вырубки деревьев в населенных пунктах, филиалом «Удмуртэнерго» ведется планомерная работа по замене «голого» провода на самонесущий изолированный (СИП). СИПы не только долговечны, надежны, но и обеспечивают высокий уровень электробезопасности и надежности электроснабжения потребителей. Всего в 2017 году планируется заменить 78,1км провода воздушной линии 10 кВ и 152км ВЛ 0,4кВ.



Также специалисты филиала производят замену маслонаполненных вводов трансформаторов на вводы с твердой изоляцией. Модернизированное оборудование обеспечивает более надежную и эффективную работу и экологическую чистоту подстанций. Продолжится техперевооружение открытых и закрытых распределительных устройств на подстанциях филиала с заменой масляных выключателей на вакуумные, не загрязняющие окружающую среду. Вакуумные выключатели отличает пожаро- и взрывобезопасность, отсутствие шума при операциях, высокая коммутационная износостойкость, а также повышенная степень надежности.



На объектах филиала продолжатся замеры уровня шума и загрязненности атмосферного воздуха, анализ подземных вод, а также обустройство площадок для временного хранения и сдачи отходов.



Программой предусмотрено усиление работы по охране объектов животного мира. Для предупреждения гибели птиц от поражения электрическим током и снижения риска аварийных отключений по причине их воздействия, в 2017 году энергетики планируют установить на воздушные линии электропередачи более 2400 специальных птицезащитных устройств.



Сегодня в распределительных сетях Удмуртэнерго эксплуатируется 534 герметичных энергосберегающих трансформатора (ТМГэ) класса напряжения 10(6) кВ мощностью 25-630 кВА, включенных в реестр инновационных решений ПАО «Россети». Герметичные трансформаторы имеют повышенный срок эксплуатации, что снижает объемы утилизации трансформаторного масла и минимизирует влияние на окружающую среду..



Кроме того, в «Год экологии» в филиале пройдут акции по высадке деревьев, сбору макулатуры, субботники по уборке и благоустройству территорий. В целях продолжения работы по оптимизации обращения с отходами планируются мероприятия по обеспечению перехода на селективный сбор отходов.