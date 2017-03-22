В канун весенних каникул специалисты волгоградского филиала МРСК Юга напомнили школьникам о правилах электробезопасности

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
23 марта 2017, 17:00
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛГОГРАДЭНЕРГО
С начала 2017 года специалисты волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») провели в учебных заведениях региона более 150 уроков по основам электробезопасности, в которых приняли участие около 7 тысяч школьников.
В преддверии школьных каникул уроки электробезопасности прошли в школах Красноармейского, Тракторозаводского и Дзержинского районов Волгограда.
Во время занятий ребята посмотрели мультфильмы о пользе и опасности электричества, примерили защитную спецодежду электромонтеров, узнали о способах первой медицинской помощи при поражении электрическим током на специальном электронном манекене-тренажере по имени Гоша.
Энергетики познакомили ребят с правилами поведения рядом с подстанциями, объяснили, почему опасно забираться в трансформаторные и распределительные пункты, проникать на огороженную территорию энергоообъектов. Ученики получили в подарок от сотрудников волгоградского филиала МРСК Юга раскраски и светоотражатели, магниты и плакаты, настольные игры и школьные принадлежности, иллюстрированные правилами безопасного поведения около энергообъектов.