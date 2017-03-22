Внимание, новинка: светодиодная панель ДВО с опаловым рассеивателем

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23 марта 2017, 16:19
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK
Группа компаний IEK продолжает развитие ассортимента светотехнической продукции для административного и офисного освещения и расширяет модельный ряд светодиодной панели ДВО. На рынок выводится ДВО 20 мм с опаловым рассеивателем.
Теперь в ассортименте светодиодных панелей IEK® присутствует полный модельный ряд панелей ДВО упрощенного конструктива: с рассеивателями типа «призма» и «опал» и в двух цветовых температурах. В ассортимент также входит отдельный драйвер, который можно приобрести дополнительно.
Основное достоинство панели ДВО — универсальный тип монтажа.
Конструкция и габаритные размеры панели позволяют встраивать ее в подвесные потолки типа «Armstrong» или устанавливать накладным способом. Сфера применения панели — общее и местное освещение административных и жилых помещений (торговые центры, офисы, кабинеты и т.п).
В комплектацию панели ДВО 20 мм входит драйвер, который установлен сбоку внутри панели. Это значительно улучшает визуальное восприятие светильника, поскольку драйвер не просвечивает через рассеиватель. При необходимости, или в качестве запасного, можно приобрести дополнительный драйвер.
Технические характеристики светодиодной панели ДВО 20 мм IEK®: