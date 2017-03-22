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Новости компаний

Внимание, новинка: светодиодная панель ДВО с опаловым рассеивателем

Внимание, новинка: светодиодная панель ДВО с опаловым рассеивателем

23 марта 2017, 16:19
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK

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Группа компаний IEK продолжает развитие ассортимента светотехнической продукции для административного и офисного освещения и расширяет модельный ряд светодиодной панели ДВО. На рынок выводится ДВО 20 мм с опаловым рассеивателем.

 Теперь в ассортименте светодиодных панелей IEK® присутствует полный модельный ряд панелей ДВО упрощенного конструктива: с рассеивателями типа «призма» и «опал» и в двух цветовых температурах. В ассортимент также входит отдельный драйвер, который можно приобрести дополнительно.

Основное достоинство панели ДВО — универсальный тип монтажа.
Конструкция и габаритные размеры панели позволяют встраивать ее в подвесные потолки типа «Armstrong» или устанавливать накладным способом. Сфера применения панели — общее и местное освещение административных и жилых помещений (торговые центры, офисы, кабинеты и т.п).

  • Толщина корпуса — 20 мм;
  • Типоразмер — 595×595×20 мм;
  • Виды рассеивателя — «призма» и «опал»;
  • Потребляемая мощность — 36 Вт;
  • Цветовая температура — 4000 К и 6500 К.

В комплектацию панели ДВО 20 мм входит драйвер, который установлен сбоку внутри панели. Это значительно улучшает визуальное восприятие светильника, поскольку драйвер не просвечивает через рассеиватель. При необходимости, или в качестве запасного, можно приобрести дополнительный драйвер.

Технические характеристики светодиодной панели ДВО 20 мм IEK®:

  • Коэффициент мощности: не менее 0,85;
  • Степень защиты от влаги и пыли: IP20
  • Диапазон входных напряжений: от 180В до 240В;
  • Коэффициент пульсации: не более 5%;
  • Тип монтажа: универсальный;
  • Гарантия: 1 год.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

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