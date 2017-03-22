Внимание, новинка: светодиодная панель ДВО с опаловым рассеивателем

Группа компаний IEK продолжает развитие ассортимента светотехнической продукции для административного и офисного освещения и расширяет модельный ряд светодиодной панели ДВО. На рынок выводится ДВО 20 мм с опаловым рассеивателем.



Теперь в ассортименте светодиодных панелей IEK® присутствует полный модельный ряд панелей ДВО упрощенного конструктива: с рассеивателями типа «призма» и «опал» и в двух цветовых температурах. В ассортимент также входит отдельный драйвер, который можно приобрести дополнительно.

Основное достоинство панели ДВО — универсальный тип монтажа.

Конструкция и габаритные размеры панели позволяют встраивать ее в подвесные потолки типа «Armstrong» или устанавливать накладным способом. Сфера применения панели — общее и местное освещение административных и жилых помещений (торговые центры, офисы, кабинеты и т.п).

Толщина корпуса — 20 мм;

Типоразмер — 595×595×20 мм;

Виды рассеивателя — «призма» и «опал»;

Потребляемая мощность — 36 Вт;

Цветовая температура — 4000 К и 6500 К.

В комплектацию панели ДВО 20 мм входит драйвер, который установлен сбоку внутри панели. Это значительно улучшает визуальное восприятие светильника, поскольку драйвер не просвечивает через рассеиватель. При необходимости, или в качестве запасного, можно приобрести дополнительный драйвер.

Технические характеристики светодиодной панели ДВО 20 мм IEK®: