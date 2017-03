Защиту "Лаборатории Касперского" для энергетических предприятий опробовал один из объектов компании "Россети"

Специализированное решение «Лаборатории Касперского» для защиты IT-инфраструктуры энергетических предприятий опробовала на одном из своих объектов компания «Россети». В рамках пилотного проекта продукт Kaspersky Industrial CyberSecurity for Energy был внедрен на электрической подстанции в Вологодской области. В ходе подготовки к внедрению специалисты по кибербезопасности проверили в действии защиту ключевых узлов IT-инфраструктуры подстанции и исследовали технологическую сеть на предмет потенциальных уязвимостей. Установленное специализированное решение было успешно интегрировано в систему управления информационной безопасностью филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (входит в группу компаний «Россети»), в зоне ответственности которого находится подстанция классом напряжения 110 кВ.



Помощь в реализации пилотного проекта оказали технологические партнеры «Лаборатории Касперского». Компания «РТСофт» выполнила проектирование, монтаж и наладку системы Kaspersky Industrial CyberSecurtiy на объекте в соответствии с отраслевыми нормами и стандартами. В свою очередь, компания Kraftway выступила в роли разработчика и поставщика аппаратной части внедренной системы кибербезопасности: компания предоставила серверное и сетевое оборудование, отвечающее требованиям функционирования в промышленной среде и требованиям регуляторов РФ в сфере информационной безопасности.



Kaspersky Industrial CyberSecurity for Energy – особая версия решения Kaspersky Industrial CyberSecurity, предназначенная для предприятий электроэнергетической отрасли. Продукт содержит широкий набор защитных функций, обеспечивающих безопасность технологической сети и сохраняющих целостность и непрерывность технологических процессов. Kaspersky Industrial CyberSecurity for Energy поддерживает стандарты и протоколы межсетевого взаимодействия, принятые в электроэнергетической отрасли (МЭК 60870-5-104, МЭК 61850). В состав решения также входит набор специализированных сервисов – от тренингов по промышленной безопасности до поддержки в расследовании киберинцидентов.



«Являясь одной из крупнейших электросетевых компаний Северо-Западного федерального округа, мы обеспечиваем надежное электроснабжение наших потребителей на всей территории ответственности. В связи с этим для нас крайне важно не допускать никаких сбоев, в том числе вызванных атаками на нашу IT-инфраструктуру. Ряд предприятий ПАО «Россети», в том числе и наше, уже давно использует решения «Лаборатории Касперского», которые позволяют им эффективно и своевременно отражать актуальные угрозы информационной безопасности. Исходя из этого положительного опыта, мы рассматриваем возможность сотрудничества с компанией и в области защиты АСУ ТП. Пилотный проект по внедрению Kaspersky Industrial CyberSecurity for Energy на одной из подстанций стал первым шагом в этом направлении», – поясняет Голубев Александр Андреевич, начальник отдела информационной безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада».



«Кибератаки на промышленные и критически важные инфраструктурные объекты стали происходить все чаще, и зачастую злоумышленники стремятся нанести физический вред предприятию, например, остановить его основную деятельность. Мы неоднократно фиксировали подробные инциденты. К сожалению, предприятия энергетической отрасли страдают особенно часто. Именно поэтому мы решили выпустить специальную версию Kaspersky Industrial CyberSecurity for Energy, которая учитывает особенности отрасли и позволяет компаниям энергетического сектора эффективно защитить свою инфраструктур, – рассказывает Андрей Духвалов, руководитель департамента перспективных технологий «Лаборатории Касперского». – Мы рады, что компания «Россети», от стабильности работы которой зависит состояние электроэнергетической системы России, сделала выбор в пользу наших технологий».