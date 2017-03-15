Глава Минкомсвязи России: "Цифровизация может сформировать принципиально новые подходы к оказанию услуг и ведению бизнеса"

22 марта прошел круглый стол Международной ассоциации мобильных операторов (GSM Association, GSMA), посвященный развитию мобильной связи в перспективе до 2025 года, включая развитие сетей пятого поколения 5G, интернета вещей (IoT), рынка анализа больших данных (Big Data). Вместе с министром связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николаем Никифоровым и генеральным директором GSMA Мэтсом Гранридом в дискуссии участвовали руководители всех четырех крупнейших компаний мобильной связи России: генеральный директор компании «МТС» Андрей Дубовсков, генеральный директор компании «Билайн» Шель Мортен Йонсен, президент компании «Tele2» Александр Провоторов, генеральный директор компании «Мегафон» Сергей Солдатенков.



Согласно исследованиям GSMA, рынок мобильной связи во всем мире ожидают новые возможности и вызовы. Это связано с ускоренным развитием цифровой экономики, которая определит эффективные бизнес-модели и создаст предпосылки для сотрудничества, в результате которого весь мир получит доступ к современным услугам в сфере информационных технологий и связи. По прогнозу GSMA, речь идет о цифре в более чем 5 миллиардов пользователей. Задачи, которые предстоит решить на этом пути — обеспечение удобной и эффективной идентификации пользователей, создание работающих универсальных механизмов интернета вещей и согласованная разработка новейших стандартов связи, включая 5G, с последующим развертыванием сетей.



«Команда министерства старалась максимально снять существующие административные регуляторные барьеры: в 2013-2014 годах удалось сделать немало для того, чтобы дать возможность отрасли самой решать, какие технологиям доверять, как извлечь максимум из доступного частотного спектра, предоставить самые современные услуги нашим гражданам, — сказал Николай Никифоров. — В 2017 году мы выходим на новый политический уровень осмысления того, как будет развиваться рынок мобильной связи, что мы развиваем связь не просто для того, чтобы люди были подключены, а для того, чтобы она послужила инфраструктурной основой создания в стране цифровой экономики».



Министр напомнил, что принципиальное политическое решение создавать в нашей стране современную цифровую экономику было озвучено 1 декабря 2016 года в ходе послания Федеральному собранию Президентом России Владимиром Путиным.



«Правительство поручило нашему министерству готовить содержание этой программы, “дорожную карту”, включая цели, задачи, показатели эффективности и соответствующие мероприятия, — отметил Николай Никифоров. — Мы приглашаем крупнейших российских телекоммуникационных операторов к этой работе и считаем, что эффективную программу цифровой экономики для современной России можно сделать только в тесной взаимосвязи со всеми заинтересованными сторонами, включая зарубежных коллег, представляющих некоммерческие организации и профильные объединения. Цифровизация может сформировать принципиально новые подходы к оказанию услуг и ведению бизнеса».



Николай Никифоров сообщил, что рабочая версия программы развития цифровой экономики в России, охватывающая период до 2025 года, будет представлена в мае текущего года.



Представители российских операторов отметили, что развитие бизнеса движется в сторону от голосовых услуг к передаче данных, призвали организовать практическое применение международного опыта в России и отметили, что Россия также может послужить хорошим примером передовых практик для других стран. В частности, успешными признавались шаги регулятора по либерализации законодательства в части использования частотного спектра и совместной деятельности операторов связи. Также операторы признали, что для строительства сетей 5G в России компаниям связи придется вести еще более плотное сотрудничество при содействии отраслевого ведомства.