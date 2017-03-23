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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

120 новых объектов подключили к сетям с начала года энергетики Карачаево-Черкесии

120 новых объектов подключили к сетям с начала года энергетики Карачаево-Черкесии

24 марта 2017, 11:09
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО

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Филиал МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в Группу компаний «Россети») за два месяца т.г. принял 143 заявки на технологическое присоединение к сетям энергопринимающих устройств объектов различной формы собственности суммарной мощностью 5,3 МВт.

По 131 заявке общей мощностью 1,5 МВт заключены договоры технологического присоединения, фактически же с учетом ранее заключенных договоров к сетям филиала присоединено 120 новых объектов мощностью 0,85 МВт.

В частности, подключены к электросетям системы уличного освещения в а. Адыге-Хабль, магазины, парикмахерские, строительные площадки, различные объекты малого и среднего бизнеса.

По 50 заявкам на технологическое присоединение объектов льготной категории до 15 кВт энергетики выполнили подключение частных жилых домов.

В числе крупных заявителей – технологическое присоединение Дома культуры в Кавказском сельском поселении, плодопитомника для закладки и орошения садов в п. Эркен-Шахар, увеличение мощности ОАО «РСК» на 2,6 МВт в связи со строительством в южной части Черкесска нового супермаркета крупной торговой сети.

В рамках реализации клиентоориентированной политики филиал МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» проводит работу по обеспечению доступности энергетической инфраструктуры республики, упрощению услуг по технологическому присоединению объектов.

Для разъяснения процедуры техприсоединения к электросетям специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» начали распространение в республике информационных листовок, в которых подробно раскрываются все этапы технологического присоединения к электросетям, дается перечень мероприятий, которые должны выполнить сетевая организация и заявитель после подачи заявления на технологическое присоединение.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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