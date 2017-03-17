 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

АО "ДВЭУК" присоединится к Всероссийскому фестивалю ВместеЯрче-2017

АО ДВЭУК присоединится к Всероссийскому фестивалю ВместеЯрче-2017

24 марта 2017, 09:10
Рубрика: Энергетика
Метки: ДВЭУК

Обсудить на форуме

95 просмотров

АО «ДВЭУК» поддержит проведение Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче-2017 на о. Русский во Владивостоке. Фестиваль проводится при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки России, Росмолодежи, фонда «Росконгресс» и открыт для участия в организации федеральных, региональных, муниципальных органов власти, бизнеса, общественных и образовательных организаций.

Мероприятия фестиваля #ВместеЯрче пройдут по всей стране осенью текущего года. Официальный старт Фестиваля планируется 6-7 сентября 2017 г. в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. С 6 по 17 сентября в крупных городах и областных центрах Фестиваль состоится в формате праздников для всей семьи. Также в поддержку фестиваля пройдут: тематические уроки и «Неделя энергосбережения» в образовательных учреждениях, творческие и научно-исследовательские конкурсы для школьников и студентов, Дни открытых дверей на предприятиях ТЭК с демонстрацией энергосберегающих технологий. Завершится Фестиваль в Сочи 14-22 октября в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) с участием международных гостей.

По словам заместителя министра энергетики России Антона Инюцына, особенностью программы фестиваля #ВместеЯрче в этом году станет интеграция с программой XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов и Годом экологии, который проходит в стране. «Несмотря на то, что в 2016 году Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче проходил впервые, мероприятие оставило положительные эмоции как у населения, так и организаций, которые приняли в нем участие. При этом фестиваль получил народное название «Полезный праздник», и тысячи положительных сообщений было опубликовано в социальных сетях, – отметил замминистра. – В настоящее время в более 50 субъектах федерации страны созданы региональные организационные комитеты #ВместеЯрче на текущий год, процесс формирования завершится в апреле. Мы приглашаем присоединиться к фестивальным мероприятия компании ТЭК и организации из различных секторов экономики, которым интересно поддержать идею повышения конкурентоспособности России через внедрение энергоэффективных технологий, в том числе показать жителям страны, какие энергосберегающие технологии можно использовать в повседневной жизни».

Компания: АО "ДВЭУК"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!