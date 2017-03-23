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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Андрей Черезов провел совещание по вопросу обеспечения надежного электроснабжения отдельных жителей г. Уфа Республики Башкортостан, проживающих на объектах Минобороны России

Андрей Черезов провел совещание по вопросу обеспечения надежного электроснабжения отдельных жителей г. Уфа Республики Башкортостан, проживающих на объектах Минобороны России

24 марта 2017, 10:34
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, заместитель руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрей Черезов совместно с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации провел совещание по вопросам урегулирования проблем в организации надежного электроснабжения ряда жителей г. Уфы, проживающих в настоящее время на объектах военной инфраструктуры города.

В совещании приняли участие: член комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Ильнар Бикбаев, член комитета по обороне Государственной Думы Алексей Хохлов, представители Минэнерго России, Минобороны России, Администрации г. Уфа, АО «Оборонэнерго», ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана», ФГКУ «Приволжско-Уральское ТУИО».

На совещании была подробно рассмотрена сложившаяся проблемная ситуация, связанная с электроснабжением ряда жителей г. Уфа и оформлением ими соответствующих договорных отношений с энергоснабжающей организацией, выслушаны мнения участников совещания по данной проблеме и обсуждены их предложения по ее урегулированию.

По итогам совещания определен ряд совместных мероприятий, направленных на решение проблемы. Будет подготовлен протокол с соответствующими поручениями. Ситуация взята на контроль Минэнерго России и Федерального штаба.

Компания: Министерство энергетики РФ
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