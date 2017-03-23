Андрей Черезов провел совещание по вопросу обеспечения надежного электроснабжения отдельных жителей г. Уфа Республики Башкортостан, проживающих на объектах Минобороны России

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
24 марта 2017, 10:34
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, заместитель руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрей Черезов совместно с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации провел совещание по вопросам урегулирования проблем в организации надежного электроснабжения ряда жителей г. Уфы, проживающих в настоящее время на объектах военной инфраструктуры города.
В совещании приняли участие: член комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Ильнар Бикбаев, член комитета по обороне Государственной Думы Алексей Хохлов, представители Минэнерго России, Минобороны России, Администрации г. Уфа, АО «Оборонэнерго», ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана», ФГКУ «Приволжско-Уральское ТУИО».
На совещании была подробно рассмотрена сложившаяся проблемная ситуация, связанная с электроснабжением ряда жителей г. Уфа и оформлением ими соответствующих договорных отношений с энергоснабжающей организацией, выслушаны мнения участников совещания по данной проблеме и обсуждены их предложения по ее урегулированию.
По итогам совещания определен ряд совместных мероприятий, направленных на решение проблемы. Будет подготовлен протокол с соответствующими поручениями. Ситуация взята на контроль Минэнерго России и Федерального штаба.