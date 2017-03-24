Более 30 миллионов рублей недоплатили гарантирующему поставщику электроэнергии в феврале жители Северной Осетии

Cabex 2017
24 марта 2017, 17:21
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО
Начальники всех районных энергосбытовых отделений были приглашены на совещание, которое провели директор филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Севкавказэнерго» Казбек Закаев и исполняющий обязанности управляющего директора гарантирующего поставщика АО «Севкавказэнерго» Казбек Хаблиев.
На заседании обсудили результаты энергосбытовой деятельности североосетинского гарантпоставщика электроэнергии за февраль и два месяца текущего года. Также были поставлены производственные задачи на ближайший период.
Как отметил в своем выступлении Казбек Хаблиев, существенные недоплаты предприятий ЖКХ, а также бюджетных организаций помешали АО «Севкавказэнерго» выйти на максимальный уровень реализации энергоресурса, который остановился в феврале на отметке 74,4%, а по итогам двух месяцев составил 69,7%. Угрожающими темпами растет задолженность бытовых потребителей Северной Осетии, которые в отчетном месяце в общей сложности не внесли в кассу гарантпоставщика более 30 млн руб.
В число районных подразделений Общества с наиболее высокими производственными показателями уровня реализации электроэнергии в феврале вошли Ардонское ЭО (101,2%), Дигорское ЭО (99,8%), Архонское ЭО (93,6%).
Подводя итог заседания балансовой комиссии, Казбек Хаблиев призвал руководителей энергосбытовых отделений активизировать работу по обеспечению стабильного электроснабжения добросовестных потребителей, увеличению объемов реализации электроэнергии и повышению показателя платежной дисциплины за использованный энергоресурс.