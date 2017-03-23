ДРСК подключает к электроснабжению стройплощадки будущего моста через Амур

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24 марта 2017, 09:36
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» подключил к электроснабжению вахтовый поселок строителей моста через Амур СК «Мост-Восток» в районе с. Канигурган Амурской области. Ранее электричеством были обеспечены строители автодороги к будущему мосту другой компании, ведущей строительство - АО «Мостдорстрой».
Руководство филиала ДРСК «Амурские электрические сети» и правительство Амурской области прорабатывают вопрос строительства энергетической инфраструктуры для стройплощадки пограничного мостового перехода через реку Амур между Благовещенском и г.Хэйхэ (КНР). В феврале заключен договор технологического присоединения с филиалом Компании по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» в г. Благовещенске, запрашиваемая мощность - 4,7 МВт. Для решения этой задачи амурскому филиалу ДРСК предстоит построить 40 км линий электропередачи напряжением 10 кВ и установить двухтрансформаторные подстанции 10/0,4 кВ общей мощностью 12 МВА.
- В этом районе нет свободных мощностей, - рассказывает директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Евгений СЕМЕНЮК. - Задача непростая, необходимо построить две ЛЭП в короткие сроки, обеспечив вторую категорию надежности. Сейчас мы занимаемся выбором трассы ЛЭП, определяем принадлежность земель, заказываем проект, планируем закупку необходимого оборудования и ищем подрядчиков для проекта. Только после этого можем начать строительство. Необходимо делать все одновременно - идем навстречу просьбам строителей моста ускорить сроки технологического присоединения.
Заявленная мощность полностью покроет потребность строителей на период возведения мостового перехода и подъездных путей к строительным площадкам, а в дальнейшем позволит обеспечить перспективные планы правительства Амурской области по развитию приграничной территории. Губернатор Приамурья Александр Козлов озвучил, что одна из действующих ТОР - "Приамурская" - граничит с мостовым переходом, в районе которого будет построен логистический центр, дающий мультипликативный эффект при строительстве и моста, и для зоны, освобожденной от налогов. В планах правительства также возведение транспортной развязки на подъезде к Благовещенску, путепровода на дороге Заречный — Константиновка и путепровода тоннельного типа на дороге в п. Заречный.