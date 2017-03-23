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Отраслевые новости: Энергетика

ДРСК подключает к электроснабжению стройплощадки будущего моста через Амур

ДРСК подключает к электроснабжению стройплощадки будущего моста через Амур

24 марта 2017, 09:36
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» подключил к электроснабжению вахтовый поселок строителей моста через Амур СК «Мост-Восток»  в районе с. Канигурган Амурской области. Ранее электричеством были обеспечены строители автодороги к будущему мосту другой компании, ведущей строительство - АО «Мостдорстрой».

Руководство филиала ДРСК «Амурские электрические сети» и правительство Амурской области прорабатывают вопрос строительства энергетической инфраструктуры для стройплощадки пограничного мостового перехода через реку Амур между Благовещенском и г.Хэйхэ (КНР). В  феврале заключен договор технологического присоединения с филиалом Компании по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)»  в г. Благовещенске, запрашиваемая мощность - 4,7 МВт. Для решения этой задачи амурскому филиалу ДРСК предстоит построить 40 км линий электропередачи напряжением 10 кВ и установить  двухтрансформаторные подстанции 10/0,4 кВ общей мощностью 12 МВА.

- В  этом районе нет свободных мощностей, - рассказывает директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Евгений СЕМЕНЮК. - Задача непростая, необходимо построить две ЛЭП в короткие сроки, обеспечив  вторую категорию надежности. Сейчас мы занимаемся выбором  трассы ЛЭП, определяем принадлежность земель, заказываем проект, планируем закупку необходимого оборудования и ищем подрядчиков для проекта.  Только после этого можем начать строительство. Необходимо делать все  одновременно - идем навстречу просьбам строителей моста ускорить сроки технологического  присоединения.

Заявленная  мощность полностью покроет потребность строителей  на период возведения мостового перехода и подъездных путей к строительным площадкам, а в дальнейшем позволит обеспечить перспективные планы правительства Амурской области  по развитию приграничной территории. Губернатор Приамурья Александр Козлов  озвучил, что одна из  действующих ТОР - "Приамурская" - граничит с мостовым переходом, в районе которого будет построен логистический центр, дающий мультипликативный эффект при строительстве и моста, и для зоны, освобожденной от налогов. В планах правительства также  возведение транспортной развязки на подъезде к Благовещенску, путепровода на дороге Заречный — Константиновка и путепровода тоннельного типа на дороге в п. Заречный.

Компания: АО "ДРСК"

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