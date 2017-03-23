Электросетям велено поумнеть

Минэнерго предлагает перейти уже с июля 2018 года на обязательное внедрение технологии smart metering (интеллектуальный учет электроэнергии) и запретить электросетям ставить устаревшие счетчики. Участники рынка скептически относятся к идее: расходы на внедрение "умных" счетчиков не будут включены в тариф.



Государство намерено обязать территориальные сетевые организации (ТСО) внедрять технологию smart metering — систему интеллектуального учета электроэнергии уже с 1 июля 2018 года, законопроект разработан Минэнерго и одобрен комиссией правительства по законопроектной деятельности. Проект запрещает с июля 2018 года устанавливать или модернизировать "старые" приборы учета, цель внедрения smart metering — адресное воздействие на неплательщиков, увеличение эффективности инвестпрограмм ТСО, говорится в пояснительной записке.



По оценке "Россетей", розничный энергорынок РФ оснащен автоматизированным учетом на 9%. "Пилоты" по smart metering холдинг реализует с РФПИ в Калининграде, Ярославле и Туле. Smart metering — это первый этап внедрения smart grid (интеллектуальные сети), она позволяет, в частности, оперативно находить участки, где происходят потери ("Россети" намерены сократить их до 9,14% к 2019 году).



Работа над законопроектом шла с 2013 года, но нынешний вариант не устраивает основных участников рынка. В "Россетях" отмечают, что он вводит повышенные требования к приборам учета и не содержит четкого определения источника возмещения расходов на их установку (их холдинг оценил в 80 млн руб.). В Минэнерго подчеркнули, что развитие smart metering будет идти за счет внетарифных источников: "триггером" для развертывания системы должна стать борьба ТСО с коммерческими потерями энергии (хищениями) и за увеличение ее полезного отпуска. В пилотных регионах счетчики ставят за счет инвестора, а окупаются за счет экономии от снижения потерь.



В споре между энергосбытовыми компаниями и сетями о том, кто будет являться собственником приборов учета, Минэнерго встало на сторону первых. С этим не согласны в "Россетях": там считают, что счетчик — конечный элемент сети, он определяет как объем электроэнергии, так и ее параметры в точке поставки, и собственником прибора должна быть сетевая организация. В "Россетях" напоминают о других преференциях энергосбытам в части внедрения smart metering: в проекте постановления правительства об эталонных надбавках (марже) гарантирующих поставщиков (ГП, основной энергосбыт региона) расходы на автоматизированные системы учета внесены в эту надбавку. В ассоциации ГП и энергосбытовых компаний законопроект не прокомментировали.



Член набсовета ассоциации НП ТСО Алексей Седых считает, что законопроект не решает своей основной задачи — снижения потерь энергии, в первую очередь это связано с тем, что расходы ТСО на установку приборов учета и создание smart metering не включены в тариф или плату за техприсоединение. "Могут возникнуть риски того, что ТСО не смогут своевременно удовлетворить требования потребителей по подключению приборов учета",— считает он.



Источник: Коммерсант.

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