"Энергетическое сердце" Оренбурга запитало 50 новых объектов

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
24 марта 2017, 14:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: Т ПЛЮС
По итогам прошлого года тепло от Сакмарской ТЭЦ стали получать еще 50 объектов Оренбурга. Суммарная присоединенная нагрузка к тепловым сетям г.Оренбурга в 2016 году составила 48,3 Гкал/час.
Большую долю в общем числе новых потребителей составили многоквартирные дома. В частности, жилые комплексы и офисные помещения, построенные ОАО «УКС», ООО «Управляющая-инвестиционная компания «Ваш дом», ООО «ИСК «СтройТехСервис».
Помимо жилых объектов, в числе новых подключений к Сакмарской ТЭЦ значатся торгово-административные здания, а также учреждения спорта, образования и здравоохранения.
Тепло начало поступать в здание крытого ледового дворца по ул. Пушкинской, теннисный клуб по ул. Степана Разина, молодежный спортивный клуб по ул. Брестской, детский сад, школу и пансионат для пожилых людей по ул. Красная Площадь.
В 2017 году работу по технологическому присоединению новых объектов к Сакмарской ТЭЦ продолжается. Теплоэлектроцентраль по праву считается «энергетическим сердцем» Оренбурга, поскольку покрывает потребление 80% городских объектов и располагает мощностями необходимыми для бесперебойного и надежного энергоснабжения.