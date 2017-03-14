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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики пресекли схемы энерговоровства в крупном размере в Таганроге Ростовской области

Энергетики пресекли схемы энерговоровства в крупном размере в Таганроге Ростовской области

24 марта 2017, 09:28
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОСТОВЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

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В Таганроге выявлены и пресечены несколько фактов безучетного потребления электроэнергии в особо крупном объеме. «Энерговоры» незаконно потребили свыше 1 млн кВт*ч. Для примера: столько же потребляет оснащенный современной бытовой техникой многоквартирный многоэтажный жилой дом на протяжении 4 лет или небольшой район области на протяжении месяца.

Департамент безопасности ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») во взаимодействии с правоохранительными органами региона выявили схему энерговоровства крупными потребителями города. Среди них и популярный в Таганроге торгово-развлекательный комплекс. Посредством вмешательства в работу приборов учета электроэнергии бизнесмены незаконно потребляли от 30 до 50% электроэнергии. По выявленным фактам составлены и переданы в суд акты. В правоохранительные органы направлены заявления о привлечении нарушителей к ответственности (ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»).

МРСК Юга напоминает, при современном оснащении специалистов воровать электроэнергию невыгодно. Нет таких способов вмешательства в работу систем учета и энергоснабжения, которые бы не выявили энергетики. При обнаружении неучтённого потребления компенсация начисляется исходя из объемов, рассчитанных как произведение мощности несанкционированно подключенного оборудования и его круглосуточной работы на протяжении 3 месяцев, а также исходя из объема, рассчитанного на основании нормативов потребления с применением повышающего коэффициента 10. Дополнительно оплачивается штраф в размере 10 тысяч рублей и расходы по замене прибора учёта. Суммы возмещения в десятки раз превышают оплату по показаниям приборов учета и делают бессмысленной такую «экономию».

Для добросовестных потребителей соседство с нарушителями также не проходит бесследно - несанкционированное вмешательство в работу электрооборудования чревато перебоями в работе сети, выходом из строя бытовой техники и смертельным поражением током.
О любых фактах хищения электроэнергии, проникновения на энергообъекты, подозрительных лицах, предметах, оставленных вблизи подстанций, нарушениях охранной зоны ЛЭП просим сообщать по телефону 8(800)100-70-60 (звонок бесплатный, круглосуточный).

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"

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