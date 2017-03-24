Энергия через край: RusCable.Ru "зажег" на Cabex-2017

Олег Токарев и Александр Гусев Адыгезал Рахманов, Александр Гусев, Марина Герасимова Татьяна Скаковская

С 21 по 23 марта московский КВЦ «Сокольники» превратился в уникальную площадку, на которой были представлены новейшие разработки в области кабельно-проводниковой продукции для энергетической, электротехнической, машиностроительной, а также смежных сфер промышленности, транспорта, строительства, телекоммуникаций, нефте- и газодобычи. Ведущие производители и новички рынка — всего более 130 компаний России, Беларуси, Германии, Италии, Китая, Сербии, США, Франции – представили свою продукцию и услуги, продемонстрировали инновации. Они также обсудили актуальные вопросы кабельной промышленности в ходе Всероссийского кабельного конгресса, который в этот раз впервые проходил в рамках выставки Cabex-2017. По данным организаторов число посетителей выставки превысило 4 000 человек, что на 9 % больше этого показателя прошлого года!



Это 16-я по счету выставка под ставшим уже легендарным названием. Каждый год она проходит с большим размахом, привлекает своей богатой программой, возможностями для самопрезентации и обмена опытом, перспективой установления деловых контактов, но в этот раз мероприятие прошло в особенно оптимистичном ключе — ярко, насыщенно, необычайно активно и непринужденно. Так что эти три дня стали для 4 павильона КВЦ «Сокольники» еще и настоящим праздником. Тем более что многие участники подошли к оформлению своих экспозиций не только серьезно и тщательно, но и очень оригинально — как, например, генеральный партнер выставки портал RusCable.Ru, который отошел от привычного стандарта и приятно удивил гостей несколько смелой и неожиданной, но очень запоминающейся и несомненно приятной концепцией, став настоящей точкой притяжения для посетителей выставки. Еще бы, ведь для них в режиме нон-стоп работал самый что ни на есть настоящий кабельный бар!



На подзарядку становись!



Авторские коктейли от компании РЭС (чего только стоят одни названия: «отмотка», «отгрузка в срок», «ГОСТ», «МЭК», «безгалогенный», «высокое напряжение», «проволочная броня» и др.), 500 литров вкуснейшего пива Voltex от «Орловского кабельного завода» и 70 литров кваса задали настроение более чем семи сотням человек, заглянувшим на стенд RusCable.Ru. Вкупе с неповторимым тематическим оформлением, создающим ощущение присутствия в настоящем аутентичном баре, а также зажигательным музыкальным оформлением от обворожительной Татьяны Скаковской — модного диджея, блогера, модели и по совместительству редактора собственного глянцевого издания, наше угощение подарило всем собравшимся небывалый заряд энергии и позитива, бодрости и веселья. Мы в очередной раз доказали, что кабельная отрасль — молодая, развивающаяся, очень динамичная, а RusCable.Ru — коллектив креативных, инициативных специалистов, умеющих генерировать нетривиальные идеи и делать свою работу не только профессионально, но и легко, с искренней любовью и энтузиазмом.



Сектор приз на кабельном барабане



Но и это еще не все! Небывалый ажиотаж вызвал розыгрыш призов, проведенный порталом во второй день выставки. Условия его были самыми простыми: нужно было лишь оставить на стенде свою визитку — она и участвовала в лотерее, число участников которой превысило 360 человек! Среди победителей — сотрудники самых разных компаний, в том числе специалист по сбыту Ирина Можаева, первый заместитель директора по маркетингу Сергей Максимов. А обладателем главного приза — влагозащищенного фитнес-браслета Fitbit Charge HR с OLED-экраном стал Михаил Осокин, генеральный директор завода «Конкорд».



И о важном поговорили



Во время работы стенда также были презентованы новые проекты портала — дайджест RusCable Insider и «Индекс Доверия» (RusCable Trust Level). Cотрудники компании рассказали о том, какие наметились тенденции в области эффективной работы в информационном пространстве электротехнической сферы, с удовольствием давали подробные рекомендации по услугам и сервисам всех ресурсов медиахолдинга.



Кстати, среди посетителей стенда были и студенты третьего курса Научно-исследовательского университета «Московский энергетический институт». Добрую традицию приводить молодых специалистов на стенд портала уже который год поддерживает Вячеслав Михайлович Леонов, доцент кафедры Физики и технологии электротехнических материалов и компонентов. Да, эти ребята отлично подкованы в теории, но услышать советы и наставления от практиков дорого стоит. Александр Гусев, генеральный директор портала и медиахолдинга «РусКабель», рассказал студентам на что стоит сделать упор в учебе и будущей трудовой деятельности.



Все, что хотелось, удалось



По многочисленным отзывам гостей Cabex-2017, посетившим наш стенд, он был самым ярким, привлекательным, стал ее настоящим украшением и вызвал бурю положительных эмоций, оставив впечатлений на год вперед — до следующего «Cabex», который, мы уверены, будет еще более масштабным, удивительным и грандиозным мероприятием.



Вместе с тем, сотрудники портала успевали не только развлекать гостей, но по давно сложившейся традиции вести живые репортажи с места событий, обеспечивая нашу многочисленную аудиторию свежими, актуальными новостями о работе выставки, моментальными фото в социальных сетях. В настоящее время готовится к выпуску интервью с представителями компаний «Ункомтех», «Москабельмет», «Эксперт-Кабель», «Спецкабель», Prysmian Group Russia, XinMing Cable и др. Каждое из них в самое ближайшее время будет доступно на портале, как и яркие и подробные фоторепортажи, видео, пресс-релизы и другая важная и интересная информация о прошедшей выставке Cabex-2017.



Благодарим организаторов и партнеров мероприятия: ITE, ОАО «ВНИИКП», Ассоциацию «Электрокабель», Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли, Международную Ассоциацию «Интеркабель», ПАО «Россети», а также лично руководителя дирекции отраслевых выставок Наталью Медведеву и руководителя проекта Наталью Калмыкову. И, конечно, выражаем огромную признательность всем пришедшим и ставшим частью этого прекрасного большого праздника: наших преданных и постоянных друзей и тех, кто подружился с нами на выставке.



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