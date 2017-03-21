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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Филиал "Тулэнерго" принял участие в разработке региональной "дорожной карты" по технологическому присоединению к электросетям

Филиал Тулэнерго принял участие в разработке региональной дорожной карты по технологическому присоединению к электросетям

24 марта 2017, 09:55
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО

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В Тульской области началось внедрение «дорожной карты» по целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям». В ее разработке совместно с региональным Министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса принял участие филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго».

«Модельным объектом» карты является присоединение энергопринимающих устройств потребителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно. Основной задачей ее внедрения является сокращение сроков технологического присоединения по данной категории заявителей с момента подачи заявки до оформления всех документов о технологическом присоединении.

«Дорожная карта» содержит подробное описание факторов (этапов) процесса технологического присоединения, а также меры, необходимые для повышения эффективности их прохождения. Особое внимание уделяется удобству подачи заявок, прозрачности расчета платы за техприсоединение, оптимизации различных действий, выполняемых сетевой организацией.

Важно отметить, что внедрение «дорожной карты» по целевым моделям, в том числе по технологическому присоединению к электрическим сетям, направлено на упрощение процедур ведения бизнеса и формирование благоприятного делового и инвестиционного климата в Тульской области.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго"
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