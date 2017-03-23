ГИС промышленности станет главной площадкой для мониторинга проектов импортозамещения

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
24 марта 2017, 14:38
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ, ГИСП
В Минпромторге России прошло заседание Комиссии по вопросам импортозамещения в промышленности. Одной из главных тем обсуждения стал переход предприятий реального сектора экономики на новые принципы интерактивного и электронного взаимодействия с использованием современных информационных сервисов.
Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков рассказал участникам заседания о Государственной информационной системе промышленности (ГИСП) как о новом инструменте предоставления сервисов для всех субъектов промышленной деятельности – от предприятий и отраслевых экспертов до федеральных органов исполнительной власти.
ГИС промышленности создана для постоянного контроля над состоянием промпроизводства и выстраивания системы отраслевых балансов. В ней будет содержаться информация о текущем состоянии и прогнозах развития российской промышленности, действующих госпрограммах и приоритетных проектах, номенклатуре и объемах выпуска основных видов промышленной продукции. Предприятия получат удобный доступ к актуальной информации о мерах поддержки, обширной базе аналитических данных для планирования и развития производства, смогут использовать систему как «единое окно» при сдаче отчетности.
"В рамках ГИСП создан, в частности, специальный модуль «Мониторинг проектов импортозамещения». Это удобный инструментарий управления портфелями проектов как для самого министерства, так и для субъектов промышленности. Все отраслевые департаменты Минпромторга полностью переходят на электронную отчетность, в связи с чем активная вовлеченность предприятий в работу ГИСП приобретает также особую актуальность", – отметил Василий Осьмаков.
Члены Комиссии по импортозамещению, в состав которой входят отраслевые эксперты, представители предприятий, бизнес-сообществ, некоммерческих партнерств и научных центров, выразили желание принять участие в тестировании различных элементов ГИСП и подготовить свои предложения по дальнейшему совершенствованию информационной системы.