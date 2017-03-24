Газопровод "Кубань-Керчь" вошел в плановый режим работы

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24 марта 2017, 17:48
Рубрика: Россия
Метки: КРЫМ-2014
Магистральный газопровод между Краснодарским краем и Крымом, проложенный по дну Керченского пролива, вышел на плановый режим работы, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Газопровод работает в плановом режиме. Поставки газа идут. Вопросы все сняты", — сказал Константинов в интервью РИА Новости.
В конце декабря президент РФ Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ. Газопровод протяженностью около 400 километров соединил материковую часть РФ с Крымским полуостровом. Полноценные поставки газа должны были начаться после выполнения компанией-строителем ряда предписаний Ростехнадзора.
Член комитета Госдумы по энергетике, бывший первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет 8 января говорил РИА Новости, что поставки газа в Крым по новому газопроводу начались в рамках пуско-наладочных работ.
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