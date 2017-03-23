 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" обеспечило дополнительную мощность дачному поселку во Всеволожском районе Ленобласти

Ленэнерго обеспечило дополнительную мощность дачному поселку во Всеволожском районе Ленобласти

24 марта 2017, 10:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

Обсудить на форуме

88 просмотров

ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») обеспечило более 270 кВт дополнительной мощности дачному поселку Медный завод, расположенному во Всеволожском районе Ленинградской области. Источником питания стала подстанция 110/35/10 кВ №537 «Сертолово».

Для создания внешней схемы электроснабжения объекта специалисты смонтировали воздушную линию электропередачи 10 кВ. При строительстве использовали современный самонесущий изолированный провод, безопасный для птиц. Деревня Медный завод расположена в Юкковском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области в 20 км от Санкт-Петербурга.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!