"Ленэнерго" обеспечило дополнительную мощность дачному поселку во Всеволожском районе Ленобласти

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24 марта 2017, 10:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») обеспечило более 270 кВт дополнительной мощности дачному поселку Медный завод, расположенному во Всеволожском районе Ленинградской области. Источником питания стала подстанция 110/35/10 кВ №537 «Сертолово».
Для создания внешней схемы электроснабжения объекта специалисты смонтировали воздушную линию электропередачи 10 кВ. При строительстве использовали современный самонесущий изолированный провод, безопасный для птиц. Деревня Медный завод расположена в Юкковском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области в 20 км от Санкт-Петербурга.