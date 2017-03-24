"Ленэнерго" восстановит благоустройство на своих объектах в Петербурге до 24 апреля

Cabex 2017
24 марта 2017, 14:58
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») завершает восстановление благоустройства на своих объектах в Санкт-Петербурге. Работы уже закончены по большинству адресов, где компания осуществляла строительство и реконструкцию линий и сетевых сооружений. На оставшихся объектах благоустройство будет восстановлено до 24 апреля 2017 года.
В 2016 году «Ленэнерго» выполнило беспрецедентный объем работ по технологическому присоединению заявителей к сетям. В Санкт-Петербурге компания исполнила более 10,5 тысяч договоров. Из них 124 жилых дома, 37 школ и детских садов, 13 котельных, 10 зданий высших учебных заведений, 7 спортивных объектов и 6 медицинских учреждений. За полгода «Ленэнерго» выполнило в городе пятилетний план по строительству и реконструкции линий и электросетевых объектов.
Прокладка кабельных линий, установка новых трансформаторных подстанций и первоначальное благоустройство были завершены в 2016 году. По действующей технологии для финального благоустройства, в том числе асфальтирования и засева газонов, необходимы благоприятные погодные условия. С наступлением весны «Ленэнерго» продолжило восстановительные работы, которые завершатся к 24 апреля.
«Ленэнерго» просит жителей Санкт-Петербурга с пониманием отнестись к проводимым работам. Неудобства, связанные с ними, компенсированы подключением к электросетям новых потребителей, а также повышением надежности электроснабжения за счет обновления линий и оборудования.