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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Центра и Приволжья вновь поддержит Всемирную акцию "Час Земли"

МРСК Центра и Приволжья вновь поддержит Всемирную акцию Час Земли

24 марта 2017, 10:43
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ

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Сотрудники ПАО «МРСК Центра и Приволжья» снова поддержат Всемирную акцию «Час Земли», которая пройдет 25 марта 2017 года с 20:30 до 21:30, усилив контроль работы электросетевого комплекса и динамики изменений метеоусловий в регионах.

Час Земли — это международная акция, в ходе которой фондом дикой природы (WWF) призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. В 2017 году международный Час Земли состоится в 10-й раз – акция будет проведена в субботу, 25 марта.

Добровольное отключение электроэнергии потребителями на один час не может существенно отразиться на деятельности российского распределительного сетевого комплекса, тем не менее, энергетики ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в качестве профилактической меры по поддержанию надежности электроснабжения потребителей традиционно будут следить за уровнем энергопотребления и функционированием энергообъектов. Поддерживая экологическую инициативу населения, напоминающую о необходимости рационального использования ресурсов планеты, сотрудники компании обеспечат бесперебойную и качественную работу энергосистемы.

Это касается работы диспетчерских служб филиалов, оперативно-выездных бригад, дежурных подстанций производственных отделений компании 25 марта. Кроме того, будет организовано дежурство ответственных лиц из числа технических руководителей всех филиалов.

Сегодня Час Земли — это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 млрд человек по всему миру из более чем 175 стран и почти 7000 городов. Цель Часа Земли не в том, чтобы сэкономить электричество. Эта акция — символ бережного отношения к природе. Из года в год это мероприятие позволяет привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к окружающему миру.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
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