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Отраслевые новости: Энергетика

На строящейся Якутской ГРЭС-2 опробовали пиковый водогрейный котел

На строящейся Якутской ГРЭС-2 опробовали пиковый водогрейный котел

24 марта 2017, 16:52
Рубрика: Энергетика
Метки: РАО ЭС ВОСТОКА

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 На «Якутской ГРЭС-2» (дочернее общество РусГидро) провели опробование (пробный розжиг) одного из трех пиковых водогрейных котлов в рамках пуско-наладочных работ. Этому предшествовала подача газа на газораспределительный пункт и пункт подготовки газа. На двух других котлах также ведется подготовка к опробованию. Осенью текущего года с началом отопительного сезона планируется провести режимную наладку с последующим вводом котлов в эксплуатацию.

Пиковые водогрейные котлы теплопроизводительностью 100 Гкал/час произведены на Белогородском заводе «Белэнергомаш-БЗЭМ» и предназначены для нагрева сетевой воды. Также в настоящее время на объекте выполнен основной объем строительно-монтажных работ, ведутся отделочные работы в административно-бытовых помещениях. Одновременно монтируются системы вентиляции, отопления, кондиционирования, пожаротушения, водоснабжения и канализации.

Закончен монтаж технологической части основного оборудования, ведутся пуско-наладочные работы на четырех газотурбинных установках, котлах-утилизаторах, пиковых водогрейных котлах. Ведется подготовка к пуско-наладочным работам на газодожимной компрессорной станции. Основное оборудование готово к пуску на 90%.

Произведены основные работы по электротехнической части. Выполнено подключение воздушных линий 110кВ Табага и 110кВ Бердигестях на КРУЭ-110 кВ (комплектное распределительное устройство), установленное на ЯГРЭС-2. Готовятся к постановке под напряжение блочные трансформаторы Т-3 и Т-4. Ранее также были поставлены под напряжение трансформаторы Т-1 и Т-2.

В объединенном корпусе на вторичной площадке строительства также производятся отделочные работы, ведутся пуско-наладочные работы на вспомогательном оборудовании, а также подготовка к гидравлическим испытаниям трубопроводов. Монтируются трубопроводы подачи реагентов, проводятся индивидуальные испытания насосного оборудования.

На участке эстакады технологических трубопроводов между двумя площадками также ведется пусконаладка и гидравлические испытания.

На площадках строительства задействовано 759 человек и 27 единиц техники.

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