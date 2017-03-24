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Отраслевые новости: Энергетика

Настоящий диспетчерский щит будет использоваться при обучении студентов-энергетиков Самарского ГТУ

Настоящий диспетчерский щит будет использоваться при обучении студентов-энергетиков Самарского ГТУ

24 марта 2017, 17:13
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС

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Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Средней Волги» (ОДУ Средней Волги) передал Самарскому государственному техническому университету мнемонический диспетчерский щит, ранее использовавшийся в качестве резервного щита управления Объединенной энергосистемой Средней Волги.

Диспетчерский щит, смонтированный в одной из лабораторий СамГТУ, будет задействован в учебном процессе при подготовке бакалавров, магистрантов, а также аспирантов по направлению «Электроэнергетика и электротехника». С помощью специального программного обеспечения на щите будут имитироваться нормальные и аварийные режимы условной энергосистемы, отображение телеметрической информации и состояния выключателей на объектах энергетики.

Использование реального диспетчерского щита Объединенной энергосистемы Средней Волги поможет будущим энергетикам расширить взгляд на функционирование электроэнергетического комплекса, углубить познания в организации оперативно-диспетчерского управления энергосистем, лучше ориентироваться в вопросах расчетов и ведения электроэнергетических режимов.

Самарский государственный технический университет входит в число вузов – партнеров Системного оператора, сотрудничество с которыми осуществляется в рамках «Концепции взаимодействия АО «СО ЕЭС» с вузами». В соответствии с Концепцией в вузах ведется отбор бакалавров и магистрантов для обучения по специализированной программе АО «СО ЕЭС», которая включает прохождение студентами профильных специальностей производственной практики и стажировки в филиалах Системного оператора. Обучение студентов ведется по уникальной учебной программе, разработанной при участии специалистов технологического блока АО «СО ЕЭС» и включающей учебные курсы лекций, практические, лабораторные занятия, производственную практику и стажировку в компании. Специалисты АО «СО ЕЭС» участвуют в работе аттестационной комиссии вуза, руководят производственной практикой и подготовкой дипломных проектов студентов старших курсов. Компания создает условия для получения студентами практического опыта и профессиональных навыков непосредственно на рабочих местах, включения студентов в кадровый резерв. В настоящее время 16 выпускников СамГТУ – участников программы – работают на предприятиях электроэнергетики, в том числе в филиалах Системного оператора, восемь студентов проходят обучение по специализированной программе.

Компания: АО "СО ЕЭС"

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