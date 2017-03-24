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Отраслевые новости: В мире

Новая система смазки для проволоки

Новая система смазки для проволоки

24 марта 2017, 10:50
Рубрика: В мире
Метки: GEO-Reinigungstechnik, ПРОВОЛОКА

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Компания GEO-Reinigungstechnik GmbH (Германия) представила новую систему смазки LS-WST, предназначенную для нанесения жидкого средства или растворённого в жидкости твёрдого вещества при помощи дозирующего устройства на проволоку круглого и прямоугольного сечения.

Система LS-WST состоит из двух модулей. Приводной механизм для текстильной ленты включает дозирующую систему, диспенсер для жидкости и пульт управления. Система дозирования основана на принципе принудительной подачи смазки микронасосом. Рабочая часть установки для нанесения смазки, для которой требуется очень небольшое пространство, приблизительно 100 мм, может быть интегрирована практически в любую производственную линию или линии с использованием проволоки, например, сварочные агрегаты типа MIG-MAG. Через систему дозирования жидкие средства, обладающие вязкостью ниже 100 мПа*c, наносятся со скоростью от 0,1 м/мин до 10 м/мин на текстильную ленту. Затем лента огибает петлёй проволоку, и жидкость равномерно наносится на поверхность проволоки. Непрерывное движение ленты с изменяющейся скоростью обеспечивает постоянную чистоту ленты, находящейся в контакте с проволокой. В качестве расходных материалов могут использоваться круглые и плоские текстильные материалы шириной до 10 мм, обладающие соответствующим пределом прочности при растяжении.

Система LS-WST подходит для проволоки диаметром от 0,1 мм до 10 мм. Для проволоки других диаметров компания GEO-Reinigungstechnik GmbH поставляет систему смазки по специальному заказу. Скорость линии и расход материалов (жидкий агент и лента) меняются в зависимости от области применения.

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