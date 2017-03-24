Новые требования энергоэффективности позволят платить за коммунальные услуги меньше

Правительство Российской Федерации постановлением от 7 марта № 275 утвердило разработанные Минэнерго России первоочередные обязательные требования энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений. Текст документа размещен на сайте Правительства Российской Федерации.

Как отметил заместитель Министра энергетики Инюцын, сфера ЖКХ является крупнейшим потребителем тепловой энергии, более 40% всего вырабатываемого тепла идет на отопление, при это расход энергоресурсов на отопление в России заметно выше, чем во многих других странах со схожими климатическими условиями.

"Поэтому повышение энергоэффективности в данной сфере является одним из долгосрочных приоритетов государственной политики в области энергосбережения.



Утвержденные Правительством Российской Федерации первоочередные требования энергоэффективности позволят за счет применения современных энергосберегающих технологий н только снизить потребление тепловой энергии на 20-30%, а расход электроэнергии на освещение – от 2 до 10 раз, но и заметно повысить качество коммунальных услуг.



Конечно, для того, чтобы эти требования были реализованы на практике, придется поработать. Минэнерго России рассчитывает, что регионы обеспечат информирование профильных региональных и муниципальных органов власти и подведомственных им организаций, организаций строительного комплекса и сферы капитального ремонта: региональных операторов капитального ремонта, органов строительного надзора и экспертизы.



В свою очередь Минэнерго России с учетом социальной значимости новых требований планирует в рамках своей компетенции обеспечить тщательный мониторинг за фактическим их выполнением», - сказал заместитель Министра.

Справочно: Первоочередные требования энергоэффективности разработаны Минэнерго России в рамках выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по повышению энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.09.2016 № 1853-р и предусматривают обязательное использование энергоэффективных технологий при новом строительстве и капитальном ремонте жилья и нежилых зданий. Требования энергоэффективности носят общий характер и в равной степени распространяются на бюджетных и частных заказчиков строительства и капитального ремонта.