Первая зарядная станция для электромобилей будет построена в столице Карелии

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
24 марта 2017, 15:17
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРЕЛЭНЕРГО, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ
Важным вкладом карельского филиала МРСК Северо-Запада в дело сбережения окружающей среды станет создание в Петрозаводске первой в истории республики зарядной станции для электромобилей и создание всей сопутствующей инфраструктуры.
Строительство, на которое в рамках инвестиционной программы «Карелэнерго» запланировано более 849 тысяч рублей, предусмотрено уже в четвертом квартале этого года. «Карелэнерго» также стало первым в регионе предприятием, использующим в работе стопроцентный электромобиль – Renault Kangoo Z.E: электрическая легковушка колесит по улицам Петрозаводска уже с прошлого года.
Поэтому неслучайно, что республиканский филиал МРСК Северо-Запада станет участником объявленного администрацией Петрозаводского городского округа экологического конкурса «Эко-рейтинг».
Вопросам охраны окружающей среды карельские энергетики уделяют особое внимание. В производственных отделениях «Карелэнерго» постоянно осуществляется экологический контроль с привлечением специализированных аккредитованных организаций. Жестко отслеживается соблюдение природоохранных норм подрядными организациями, работающими на объектах филиала, ведётся внутренний экологический аудит.
На предприятии осуществляется постоянная просветительская работа по вопросам охраны природы. Так, одна из номинаций регулярно проводимого «Карелэнерго» конкурса детского рисунка «Светлячок» называется «Энергосберегайка: сбережём энергию – сохраним планету». В производственных отделениях «Карелэнерго» организована техническая учёба мастеров, персонала службы подстанций по вопросам обеспечения экологической безопасности. Директор филиала и главные инженеры производственных отделений прошли обучение в рамках программы «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления».
Сотрудники филиала МРСК Северо-Запада ежегодно участвуют в акциях по благоустройству и озеленению территорий вокруг производственных зданий и объектов, ведётся серьезная работа по безопасной утилизации отходов производства. Коллектив карельского филиала МРСК Северо-Запада принял активное участие в прошлогоднем конкурсе «Бумажный бум в городе Петрозаводске: новые перспективы», собрав и сдав в переработку 17 тонн макулатуры. Важно и то, что экологическая деятельность энергетиков не ограничена только территорией столицы республики, поскольку объекты предприятия расположены практически по всей территории Карелии.
Напомним, организованный мэрией Петрозаводска конкурс «Эко-рейтинг» будет длиться в течение всего года. Заявлено о нескольких его номинациях. В «Гран-при» конкурса оценивается комплекс показателей, характеризующих уровень экологической ответственности предприятий - участников конкурса. В номинации «Экологической инициатива» - реализация собственных экологически ориентированных мероприятий для сотрудников и жителей города. Также предусмотрены номинации «Экологическое просвещение», «Общественная поддержка» (оценивается степень активности в городских экологических акциях, конкурсах и других мероприятиях экологической направленности), «Раздельный сбор отходов» и «Спонсорская поддержка».