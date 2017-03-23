Результаты Отчетной конференции РНК СИГРЭ по итогам 46-й Сессии СИГРЭ

21 марта 2017 года в конференц-зале АО «НТЦ ФСК ЕЭС» Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения (РНК СИГРЭ) провел Отчетную конференцию по итогам 46-й Сессии СИГРЭ, которая состоялась 21-26 августа 2016 года в Париже.

В мероприятии приняли участие основные отечественные потребители и производители электротехнического оборудования, представители профильных законодательных и регулирующих структур, руководители РНК СИГРЭ и его подкомитетов, ведущие эксперты научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций и специалисты энергетических компаний. Более 230 посетили мероприятие, более 300 уникальных пользователей смотрели он-лайн трансляцию.

Открыл конференцию модератор пленарного заседания — заместитель Председателя РНК СИГРЭ, представитель России в Административном Совете и Управляющем Комитете СИГРЭ, заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Павел Корсунов.

С приветственным словом к собравшимся обратился Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров, возглавляющий РНК СИГРЭ. Он подвел краткие итоги участия российской делегации на 46-й Сессии СИГРЭ в Париже, а также рассказал о событиях, которые пройдут в России в рамках СИГРЭ. «Ключевой целью конференций РНК СИГРЭ является усиление влияния российских специалистов и компаний в международном экспертном сообществе», — заключил А. Муров.

Далее с обращением выступил специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Сергей Шматко. Он поблагодарил за приглашение и отметил особую значимость профессиональной работы энергетического экспертного сообщества. Спецпредставитель Президента рассказал о ключевых тенденциях развития мировой энергетики, о том какие вызовы стоят перед Россией: «Основной мировой тренд — развитие и строительство электроэнергетической транспортной системы. В прошлом году объем мировых инвестиций в создание систем передачи электроэнергии составил около 262 млрд долларов. Эта сумма сопоставима с объемами капитальных затрат, которые в мире направлены на строительство системы транспорта в нефтегазовом комплексе».

Сергей Шматко также высказал идею создания национального генподрядчика для реализации под ключ проектов в области электроэнергетики за рубежом. «Необходимо убедить международное сообщество, что функции генподрядчика могут успешно выполнять Госкомпании»,— резюмировал Спецпредставитель. Он пожелал участникам успехов и плодотворной работы, после чего передал слово профессору кафедры электрических станций (ТУ) НИУ «МЭИ» Алексею Шунтову.

Руководитель Подкомитета С4 «Технические характеристики энергосистем» А. Шунтов в своем выступлении рассказал публике о мировых драйверах развития технологической инфраструктуры электроэнергетики и об основных технологиях, обеспечивающих эффективность ее развития.

Генеральный директор ООО «ТАТКАБЕЛЬ» Фаниль Динмухаметов в своей презентации обозначил существующие барьеры в развитии экспорта отечественной кабельной продукции и предложил пути их преодоления.

Об инструментах поддержки со стороны государства развития производства электротехнического оборудования в России и продвижения отечественной продукции на зарубежные рынки рассказал старший эксперт по развитию экспорта машиностроения АО «Российский экспортный центр» Павел Бурлаченко.

В завершении пленарного заседания Председатель Совета директоров ЗАО «Масса» («Изолятор») Александр Славинский обобщил опыт российских производителей по продвижению продукции на зарубежные рынки с использованием инструментов государственной и негосударственной поддержки.

Вторая часть конференции была посвящена отчетным выступлениям по итогам 46-й Сессии СИГРЭ. Представители России от разных исследовательских комитетов обсудили мировые тенденций развития техники и технологий в электроэнергетике, а также актуальные для России вопросы и направления работы с учетом международного опыта.

Отличительной особенностью прошедшей конференции стало активное использование опросов и голосований, которые позволило определить мнение экспертного сообщества по ключевым вопросам повестки мероприятия. Выступления транслировались в режиме он-лайн в сети интернет для расширения возможностей дискуссии.

По итогам конференции будет сформировано экспертное мнение и позиция, которые определят дальнейшие направления работы подкомитетов РНК СИГРЭ и будут учтены при подготовке российских представителей к 47-й Сессии СИГРЭ, которая состоится 26–31 августа 2018 года в Париже.

Информационными партнерами – соорганизаторами мероприятия стали: журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» и издание «Цифровая подстанция» Информационным спонсором мероприятия выступил Генеральный интернет-партнер РНК СИГРЭ – информационный портал Ruscable.ru.

Справочно:

Процент членов РНК среди зарегистрированных: 28.5%

Разбивка участников по типам компаний:

Отраслевое некоммерческое сообщество/Ассоциация - 4.3%

Разработчик и производитель энергооборудования - 22.7%

Проектирование энергообъектов - 9.6%

Монтаж и наладка оборудования - 0.6%

Эксплуатация энергооборудования - 16.7%

Испытательные центры, сертификация и аттестация - 9.3%

Регуляторы, надзорные органы - 0.6%

Промышленные потребители с собственной инфраструктурой - 0%

Профессиональное образование - 6.3%

Другое - 29.9%

В рамках подготовки Конференции на сайте РНК СИГРЭ и ресурсах информационных партнеров было проведено 4 онлайн опроса – участие приняли более 350 человек. Дополнительные опросы были проведены Подкомитетами РНК СИГРЭ (суммарно более 150 человек). На основании итогов предварительного голосования список приоритетных вопросов/направлений развития был сокращен до 10 по каждому направлению.

В рамках интерактивного голосования гости мероприятия смогли выбрать 3 варианта ответа из 10-ти предложенных. Онлайн аудитория также приняла участие в голосовании на сайте РНК СИГРЭ.

Сводный анализ результатов будет доступен на сайте http://46ru.cigre.ru/ с 01.04.2017.

Запись интернет-трансляции доступна на официальном YouTube-канале РНК СИГРЭ по ссылке.

Результаты интерактивного голосования доступны по ссылке.

Материалы выступлений доступны по ссылке.

Фотоальбом конференции доступен по ссылке.